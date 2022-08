¿A la cárcel? Abogado de Britney Spears hunde al exesposo de la cantante y lanza advertencia

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pocos meses de haber recuperado su libertad, Britney Spears se encuentra nuevamente en el ojo del huracán y es que, recientemente, su exesposo, Kevin Federiline filtró unos videos en Instagram en donde evidenciaba a la cantante, mientras ésta le daba tremendo regaño a sus hijo, Sean Preston y Jayden. Tras esta exposición ante las redes sociales, el abogado de la denominada 'Princesa del Pop' no se quedó con los brazos cruzados y envió una contundente advertencia.

Mathew Rosengart, es el representante legal de la intérprete de 'Ups, I Did It Agin', mismo que logró conseguir la tutela legal de la famosa, después de haber permanecido durante 13 años bajo el yugo de su padre, James Parnell Spears. Como era de esperarse, no tardó en reaccionar por la exposición que sufrió después de que los más de 60 mil seguidores de Federiline, en Instagram, vieran un video en donde la famosa le exigía respeto a sus hijos.

Britney Spears y Kevin Federlin

El abogado de la cantante de 'Toxic' y 'Criminal', comenzó su mensaje para el medio estadounidense Page Six, afirmando que ha sido todo un honor trabajar para Britney, resaltando que es un icono de la música, así como su valor como artista y persona, al mismo tiempo Rosengart demeritó a Federiline, señalando que "por razones inexplicables" había filtrado el video de Spears, haciéndole así un daño irreparable a la cantante.

Ya sea que se dé cuenta o no, el señor Federiline no solo ha violado la privacidad y la dignidad de la madre de sus hijos, sino que ha socavado a sus propios hijos, cuya privacidad debe proteger. Dejando a un lado su entrevista en ITV, la decisión abominable y desacertada del señor Federline de publicar un video antiguo de sus hijos de 11 y 12 años fue cruel

Por otro lado, Rosengart señaló que, existe la posibilidad, de que Federiline haya cometido un delito al exponer de esta manera a Britney, al tiempo que resaltaba que, por el momento, se encuentra trabajando junto a Instagram para ver de qué manera pueden abordar el tema: "Ha creado varios problemas legales para sí mismo, incluidos, entre otros, la implicación de los estatutos de acoso cibernético y abuso cibernético, entre otros."

Fotografía de Britney Spears y sus hijos

Es posible que las advertencias del abogado de Britney Spears hayan hecho mella en el bailarín, ya que, Federilin terminó por eliminar los tres videos, por otro lado, no ha hecho ninguna declaración pública con respecto a sus post en la red social de la cámara multicolor. Por su parte, la exestrella de Disney declaró que se sentía consternada por la filtración, señalando que todo lo que ocurre entre ella y sus hijos es asunto privado.

