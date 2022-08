Adiós 'Hoy': Tras 25 años en Televisa, galán de novelas pierde exclusividad y llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido protagonista de telenovelas, quien tiene al menos 25 años de carrera en Televisa, desató sospechas de que ya no tendría contrato de exclusividad en la empresa debido a que hace algunas horas se unió al programa Ventaneando de Pati Chapoy con una fuerte entrevista exclusiva. Se trata del galán mexicano Gabriel Soto, quien respondió de una vez por todas si está separado de Irina Baeva.

El también conductor, pues ha formado parte del elenco de Hoy como invitado, es uno de los galanes más consentidos de la empresa de San Ángel y en los últimos años ha protagonizado los melodramas más exitosos. Hizo su debut en en la novela Mi querida Isabel y luego le siguieron proyectos como Alma rebelde, Mi destino eres tú, Carita de ángel, Amigas y rivales, Las vías del amor, La Verdad Oculta, Sortilegio, Un refugio para el amor, entre otras.

Gabriel Soto está grabando nueva telenovela

Más recientemente el exesposo de Geraldine Bazán estuvo protagonizando las telenovelas Vino el amor, donde conoció a su actual prometida, Mi marido tiene más familia, Soltero con hijas, Te acuerdas de mí y Amor Dividido. Asimismo, en la actualidad Soto ya se encuentra en las grabaciones de su próximo protagónico que se llama tentativamente Los caminos del amor, donde dará vida a un chofer de tráilers.

Pese a que seguía siendo exclusivo de Televisa, hace algunas horas el intérprete de 47 años apareció en la pantalla de TV Azteca a través de una entrevista exclusiva que dio al programa Ventaneando. El fin de semana pasado Gabriel estuvo en un evento en Mérida, Yucatán, y reporteros de esta emisión acudieron al lugar para cuestionarlo sobre si habría una separación con Irina luego de haber tenido que cancelar su boda.

Todo muy bien, de maravilla, felices contentos", explicó.

El galán mexicano de inmediato puso fin a los rumores que apuntaban a que él y Baeva pasaban por una crisis de pareja tras el aplazamiento de su enlace matrimonial, que ha venido retrasándose primero por la pandemia y luego porque sus suegros no pueden viajar desde Rusia: "Ya sé que van a preguntar de la boda, está en pausa por el conflicto de Rusia y Ucrania, sabemos eso y esperemos a que termine la novela y se aclare todo un poquito más".

Los reporteros le preguntaron también a Gabriel si la boda podría reprogramarse para inicios de 2023 y él afirmó que sí, además de que no descartó que llegue al altar con Irina en alguna playa yucateca: "Ya me diste una idea, ¿por qué no? haciendas, playas hay de todo, cenotes, déjenme saco la plumita, lo voy a apuntar y lo platico con Irina ahora que vuelva a México... todo está muy bien", sostuvo el actor.

