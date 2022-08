Adiós 'VLA': Tras 17 años en TV Azteca, Cynthia Rodríguez renuncia y se despide ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos la querida actriz y conductora Cynthia Rodríguez confirmó por voz propia que es verdad que renuncia a la conducción de Venga la Alegría y que se retira de TV Azteca luego de 17 años formando parte de sus filas. En los últimos días había surgido el rumor de su salida de este programa matutino e incluso muchos llegaron a especular que ya tenía una importante oferta en Televisa.

Durante la mañana de este jueves 11 de agosto la exalumna de La Academia regresó a los foros de la televisora del Ajusco luego de haber salido del aire a finales del mes de mayo. Tras más de dos meses de vacaciones, Cyn se reincorporó a VLA pero lamentablemente solo para anunciar su salida, aunque también dio una noticia muy importante. La presentadora por fin confirmó que se casó con su famoso novio Carlos Rivera.

La originaria de Monclova, Coahuila, recordó que aunque ella y el cantante son muy discretos con su vida personal, no quiso dejar pasar el momento para hablar de su gran día ante todo su "familia de Venga La Alegría": "Fue como tenía que ser, fue un gran sueño. Estamos muy felices, si quieren detalles pregúntele al Chino". El argentino Pato Borghetti le preguntó directamente sobre detalles de su boda pero ella dijo que no compartiría más información.

Soy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta... el amor no se puede ocultar", sentenció.

Posteriormente, los conductores de VLA cuestionaron a Rodríguez sobre si era verdad que dejaba el programa y ella respondió que desafortunadamente sí abandonaría la emisión, a la cual se integró en 2019 luego de que Todo un show fuera cancelado. El controversial Horacio Villalobos hizo la pregunta obligada y le dijo que si era verdad que se unía a San Ángel: "Oye pero laboralmente, se habla en las revistas que que te vas a la 'sacrosanta' y 'apiadada' Televisa, ¿es verdad?".

No. Les voy a contar, vengo justo como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho. Vengo a despedirme de Venga La Alegría pero no vengo a despedirme de TV Azteca", expresó.

Cynthia explicó que no abandonaría las filas de TV Azteca como todos pensaban y detalló que en realidad saldría del aire para disfrutar de esta nueva etapa de su vida como recién casada y aclaró que tenía varios viajes y proyectos en puerta, pero solo son cuestiones "personales" y no con otra televisora: "Es algo muy importante que tengo que aclarar: no tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría que es mi casa, son mis amigos y que son el mejor programa de las mañanas".

Conductoras lloran al despedir a Cynthia

El recién casado Carlos Rivera también apareció en la transmisión de Venga la Alegría pero solo a través de un video especial que le envió a su esposa para felicitarla por tomar la decisión de renunciar a su trabajo. La conductora se conmovió hasta las lágrimas y acabó ahogada en llanto al escuchar las bellas palabras que le dijo su amado, asegurando que no se esperaba que él también reaccionara a su salida.

Hola, preciosa. Sé que hoy es un día importante y especial para ti, en este cierre de ciclo que te ha nado de muchísimas alegrías. Lo que viene sé que es igual o más lleno de alegría porque viene del corazón, viene del alma, viene del amor. Nos encargaremos que sea igual de maravilloso y lleno de alegría", dijo Carlos.

Cynthia rompe en llanto al recibir mensaje de Carlos Rivera

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria