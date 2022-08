¿Corre peligro? Eduardo Capetillo habla de su salud tras ser diagnosticado con cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ser uno de los galanes de telenovelas más famosos de Televisa y tras 9 años de ausencia, Eduardo Capetillo regresará a la actuación en un rol protagónico, pero no lo hará solo, pues su hijo, Eduardo Capetillo jr., hará su debut como actor junto a él, en el nuevo proyecto titulado Donde hubo fuego, producido por Netflix.

Pero eso no es todo, pues el famosos de 52 años de edad está al pendiente de su salud luego de que hace unos años le fuera detectado cáncer de piel por la descontrolada exposición a los rayos solares sin protegerse. A través de sus redes sociales, el actor especificó que hace algún tiempo le retiraron un melanoma maligno (cáncer), siendo esto un episodio aislado, por lo que con regularidad acude a revisiones médicas y se protege como es debido.

Las versiones de que el también conductor padecía en el presente cáncer de piel, se desataron luego de que en un video publicado en junio de 2021 en el que aparece maquillanado a su hija Paula lo menciona. Sin embargo, en una posterior publicación dejó claro que ese tema de salud es cosa del pasado, y que actualmente se encuentra bien.

Agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema del cáncer en la piel del que hablé en el programa de mi hija Ana Paula quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares sin la debida protección", expresó.

Reveló entonces algunos de los cuidados que tiene que llevar para mantener un control sobre su piel: "Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está bien afortunadamente. Para mí no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar. Si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias".

El también cantante concedió una nueva entrevista en la que abordó el tema de su salud luego de que confesó que había sido diagnosticado con cáncer: "Todo está bien, esperemos que así siga", dijo el artista al show Vivalavi de la cadena Multimedios. El esposo de Biby Gaytán solía asolearse mucho en el pasado, una acción que jugó un papel clave para que desarrollara la enfermedad.

Fuente: Tribuna