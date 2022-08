En medio del llanto, Aracely Arámbula recuerda a su padre a días de su fallecimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Aracely Arámbula, durante la presentación de la telenovela de La Madrastra, lloró al recordar a su padre, quien recientemente perdió la vida, esto a causa de un infarto, por lo que ella se encuentra aún en duelo tras lo ocurrido a lo cual ha decidido dedicarle ese proyecto a su progenitor, quien por muchos años la apoyó en todas las etapas de su carrera.

un trabajo que lo dedico con toda mi alma y corazón a la parte de mi alma es está desde allá arriba deseándome toda la suerte", expresó.

Fue le periodista de espectáculos, Juan José Origel quien en su programa de Unicable, Con Permiso, dijo que Don Manuel Arámbula ya habría dejado de existir, esto a causa de un infarto, por lo que la actriz se encontraba muy, sin embargo, como toda profesional ella decidió hacer frente a todo al salir ante las cámaras durante la presentación de dicho proyecto.

Aracely Arámbula y su padre

En su mensaje, la protagonista de La Doña, argumentó que en dicho proyecto está dando la mitad del alma que le queda, por lo que se encuentra lista para el inicio de emisiones, así como la continuación de las grabaciones, con la confianza de que él donde está le envía sus mejores deseos tal y como lo hizo en vida, desde los inicios de su carrera.

Es una presentación diferente. Pero estoy muy agradecida con Dios por habérmelo prestado tanto tiempo. Estoy realmente dando la mitad de mi alma que me queda en esta historia. Espero que la vivan conmigo y se la dedico a mi papito con toda el alma y mi corazón, a la parte de mi alma, sé que él está arriba, deseándome lo mejor", indicó.

Cabe mencionar que el próximo 15 de agosto iniciará dicho proyecto, el cual se trasmitirá a través de la señal del canal de Las Estrellas, por lo que muchos de sus fans se encuentran muy agradecidos con ella por su profesionalismo debido a que le hace frente al duelo mientras trabaja en las grabaciones de dicho melodrama basado en el proyecto del año 2004.

Por ello, de inmediato los mensajes de reconocimiento no pudieron faltar a los cuales Arámbula no ha respondido, sin embargo, con sus declaraciones en la presentación ya puso en claro que ella está a las órdenes de lo que diga Televisa, quien debido a los momentos críticos no pueden posponer las fechas.

