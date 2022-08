En silla de ruedas y sin un peso: Tras 28 años en Televisa y dura enfermedad, actriz se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien se tuvo que retirar de las telenovelas de Televisa luego de que una dura enfermedad crónica la dejara en silla de ruedas y le impidiera trabajar, llega al foro de Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Rosita Pelayo, quien tras padecer artritis reumatoide degenerativa y dejar de caminar, su vida laboral y económica se complicó, sin embargo, ha logrado salir adelante pese a las dificultades.

Como se recordará, Rosita participó en varios melodramas de San Ángel como Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas, esta última en 2016. En 2007 perdió su contrato de exclusividad en la empresa, sin embargo, lleva 6 años sin poder regresar a la actuación pues su enfermedad la ha afectado en gran medida y los dolores se volvieron insoportables. Pelayo tuvo que someterse a varias cirugías que incluso la dejaron al borde de la muerte.

Aunque ha contado que doctores le dijeron que nunca volvería a ponerse de pie y a caminar, ya que sufre parestesia, ella desafió esos pronósticos y ha podido salir adelante. Incluso, aunque lleva tiempo sin trabajo y asegura que la pasa muy mal económicamente pues no tiene dinero, ha llevado su experiencia de vida a algunos teatros. Aunque depende de la silla de ruedas casi todo el tiempo, se mantiene optimista, pero no por eso ha dejado de ser precavida, pues afirma que ya tiene firmada su voluntad anticipada.

"Tú por más que quieres detenerlo no se detiene la enfermedad. Es muy desesperante. En mi soledad sí me echo mi lagrimita porque digo 'qué difícil es que me den trabajo'. Yo así se los juro que me hincaría en nopales para que me den trabajo de lo que sea. No tengo dinero", dijo en exclusiva para el programa Ventaneando hace unos días. Ahora, la actriz deja las filas de Televisa donde estuvo casi toda su carrera artística, llega al matutino Venga la Alegría pues fue invitada en la sección 'No hay punto medio'.

Junto a otros invitados como Sergio Mayer, Mariana Ávila, Jackie de La Academia, William Valdés y la tanatóloga Audrey Vera, discutieron el tema "Sé que no me conviene y me hace daño pero no puedo dejarlo" bajo la conducción de Anette Cuburu. Como se recordará, Rosita estuvo casada con el fallecido actor Jaime Garza, a quien afirma dejó por sus problemas de alcoholismo. "Hay mujeres que no se separan del hombre porque no tienen trabajo o no saben hacer su vida solas (...) por necesidad", opinó.

