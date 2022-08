Era stripper: Tras 12 años en Televisa y llegar a 'Hoy', galán deja las novelas y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien también fue conductor del programa Hoy y trabajó más de 12 años en Televisa, dio un duro golpe a la televisora debido a que la mañana de este jueves 11 de agosto se unió al matutino de la competencia, Venga la Alegría, en TV Azteca. Se trata del controversial Sergio Mayer, quien además de la actuación también ha sido stripper y diputado en la CDMX.

El también cantante comenzó su carrera artística formando parte de la agrupación Garibaldi, la cual lleva varios años desintegrada. También fue bailarín del famoso show Solo para mujeres y debutó en la empresa de San Ángel en 1996 cuando participó en la telenovela Confidente de secundaria y luego hizo otras como La fea más bella (2006-2007), Abismo de pasión (2012), Corazón que miente (2016), Qué bonito amor (2012-2013), por mencionar algunas.

Sin embargo, desde 2016 el exesposo de Bárbara Mori no ha vuelto a los foros de grabación y solamente se ha dedicado a fortalecer su carrera en la política mexicana. Pero hace algunos meses Sergio sorprendió a todos los televidentes de Las Estrellas al llegar al foro del programa Hoy para conducirlo como invitado al lado de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pese a que se especuló que estaba vetado del canal.

No obstante el marido de Issabela Camil, con quien se casó en 2009 y tiene dos hermosas hijas, acaba de dar una entrevista exclusiva al matutino VLA en la cual compartió una importante noticia. Resulta que Mayer presumió por todo lo alto que ya resultó inocente en el caso de tráfico de influencias que comenzó Daniela Parra, hija de Héctor Parra, tras la supuesta intromisión del exdiputado en la denuncia en contra de su padre.

Vine a recoger y a demostrarles a ustedes... dice aquí ‘'cuerdo de no ejercicio de la acción penal'. Esto fue lo que les dije desde el principio, que iba a demostrar mi inocencia con hechos y con elementos".

El exgalán de novelas aseguró que la defensa de Parra iba a quedar como "imbéciles" por hacer esta denuncia sin fundamentos reales y les restregó que ya estaba exonerado del caso. Asimismo, el polémico personaje lanzó un contundente mensaje a sus detractores que se burlaron de él porque en una revista anterior manifestó que deseaba convertirse en gobernador de algún estado o hasta presidente de la República.

Yo ni siquiera dije que para el 2024 ni mucho menos. El máximo honor que puedes tener como ciudadano es ser presidente de tu país, pero quiero ir paso a paso. Yo ahora me sigo preparando, estoy terminando dos diplomados en administración pública y apelación legislativa".

Además este jueves 11 de agosto Sergio también estuvo físicamente en el foro de Venga la Alegría como invitado especial. El reconocido mexicano de 56 años apareció en el matutino que le hace la competencia a Hoy como participante de la sección Aquí no hay punto medio, en la cual debatieron acerca del tema 'Sé que no me conviene y me hace daño pero no puedo dejarlo' junto a otras celebridades como Mariana Ávila, Rosita Pelayo, entre otras.

