Escándalo en Hollywood: Familia que vivía con Ezra Miller es reportada como desaparecida

Vermont, Estados Unidos.- El escándalo en torno al actor de Hollywood Ezra Miller parece no tener fin, pues si no es arrestado por amedrentar a terceros o incluso enfrentar acusaciones por robo, ahora se ha revelado que la familia que vivía en su casa ubicada en Vermont está desaparecida, incluso, es la Policía de dicho lugar la que ha mencionado que no saben de su paradero y a modo de salvaguardar su integridad, se ha desplegado un operativo para ubicarlos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se trata de una mujer de 25 años quien llego a la mansión del actor en compañía de sus hijos de 5, 4 y un año de edad; incluso, la revista Rolling Stone manifestó que el histrión quien ganara fama tras participar en películas como Flash, Animales fantásticos o Las ventajas de ser invisible, es quien se ha encargado de ocultar su paradero.

Foto: Twitter @porktendencia

Documentos filtrados por medios de comunicación resaltaron que en diversas ocasiones ofícieles de Policía acudieron al domicilio del actor en busca de la familia pues el objetivo era entregarle a la madre una orden de atención de emergencia, misma donde se asentaba de manera urgente el retiro de toda la familia al actor; no obstante, no tuvieron suerte en encontrarla desatando así alerta por su ubicación, algo por lo que el actor insistió en que la familia llevaba meses sin vivir en ese domicilio.

Autoridades indicaron que la mujer en cuestión publicaba con frecuencia en las redes sociales y se apreciaba que todos estaban en la casa del actor; no obstante, de un tiempo a la fecha la cuenta fue eliminada, lo que deja poco rastro de su paradero siendo la casa del actor la última conocida. Para ello, se intentó tener un acercamiento con los representantes del actor quienes no han respondido ni a medios ni a las autoridades competentes.

Otro de los motivos por el cual era urgente salvaguardar a la familia, se debe a que en la casa del actor había desde armas de fuego hasta mariguana, lo cual pone en riesgo peligro a los menores de edad, en especial cuando se dijo que el infante de un año había estado jugando con una bala suelta que encontró en una de las habitaciones, la cual se metió en la boca en repetidas ocasiones aunque se dijo, no le sucedió nada.

Foto: Twitter @porktendencia

El motivo por el cual la familia llegó a vivir a casa de Miller fue porque, una vez que el actor conoció a la mujer en Hawai, le prometió que le brindaría un entorno seguro, no solo para ella sino también para su familia; sin embargo, las autoridades desconocen si la mujer o los tres menores de edad están fuera de peligro o incluso, si siguen viviendo en el domicilio del actor quien parece enfrentar una fuerte investigación en caso de no dar con el paradero de la fémina pues figura como el principal sospechoso de su desaparición.

Fuente: Tribuna