Escándalo en TV Azteca: Pedro Sola se pelea con conductor de 'VLA' para defender a Pati Chapoy

Ciudad de México.- El famoso presentador Pedrito Sola de nueva cuenta se encuentra en medio de la controversia debido a que hace algunas horas tuvo un encontronazo con otro compañero de TV Azteca y al parecer su pleito se dio por defender a Pati Chapoy. Existe el rumor de que la tensión en la empresa explotó ahora que Sandra Smester está a punto de dejar su puesto y que presuntamente la titular de Ventaneando sería su reemplazo.

Hace algunas horas Sandra escribió un misterioso mensaje en sus historias de Instagram que decía "zapatero a sus zapatos", posteriormente el joven conductor William Valdés comentó en Twitter: "Ahora es cuando se quitan las máscaras y demuestran quien verdaderamente son. Oficialmente comienzan 'Los juegos del hambre'". Finalmente Roger González lanzó una indirecta que tendría que ver con los cambios que se avecinan en el Ajusco luego de la renuncia de la ejecutiva.

Tener una posición ejecutiva en una empresa no te convierte en lo absoluto en un líder. Líder, es un título que te otorga la gente que trabaja contigo, es un título que tienes que ganártelo. Y los grupos que tienen un líder, definitivamente son los que más productivos son".

Al parecer el conductor regiomontano no está de acuerdo con el nombramiento de la nueva persona que dirigirá el contenido de TV Azteca y utilizó esta red social para externar su molestia. Aunque aún es un rumor que Pati vaya a reemplazar a Smester, Pedrito Sola casi confirmó este rumor pues respondió el mensaje de Roger con un contundente texto en el que defiende a capa y espada a su jefa del programa Ventaneando.

Pati Chapoy en una líder absoluta, por algo van varios años que es seleccionada como una de las 300 personas más influyentes del país y para los que trabajamos bajo su orden y protección es un privilegio. Justo lo que dices".

Ni González le respondió a Pedro ni viceversa y por ello no se pudo saber de qué estaban hablando. Por su parte, Pati también se sumó a las indirectas y ella publicó una imagen del cielo con la siguiente frase: "Se han fijado como la lluvia limpia el ambiente… hasta se respira mejor". Durante la mañana de este jueves 11 de agosto Roger no apareció conduciendo el programa Venga la Alegría y esto dio pie a que se comenzara a especular que había tenido problemas por su controversial mensaje.

¿El conductor fue sancionado por su tuit? No, en realidad el también actor y cantante no fue castigado y se sabe que no acudió a trabajar al matutino de Azteca Uno porque salió de viaje. Mediante sus historias de Instagram y otras redes Rogelio no ha dejado de publicar imágenes de su visita a la ciudad de Nueva York y presumió que se encuentra en ese lugar porque acudirá al concierto que ofrecerá Lady Gaga en unas horas más.

