Estrella de Disney rompe el silencio y destapa que su hija padece una dura enfermedad

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado miércoles, 10 de agosto, una exestrella de Disney se sinceró frente a sus miles de seguidores en Instagram y destapó que su hija padecía una terrible enfermedad. Con el sentimiento a flor de piel, esta celebridad de Estados Unidos se desahogó con sus fans y les explicó lo duro que ha sido tener que dejar a su pequeña de 1 año en casa, mientras ella tiene que salir a trabajar.

Se trata de Hilary Duff, quien comenzó a laborar desde que era muy joven y saltó a la fama luego de aparecer en producciones como Lizzie MacGuire o Una moderna cenicienta. Sí bien, esta actriz se caracteriza por su buen humor y gran carisma, el día de ayer se olvidó de todo eso y dejó ver un lado más vulnerable. Resulta ser que, durante los meses recientes, la protagonista de La Cadete Kelly reveló que su hija, Mae, padece de una afección en las manos y en los pies, pese a ello no puede cuidarla como quisiera debido a que debe cumplir con los horarios de grabación de la sitcom, Cómo conocí a tu padre.

Mae: Hija de Hilary Duff

Créditos: @hilaryduff

No he podido estar con ella en todo el día porque estoy en el trabajo (...) Amo mucho mi trabajo, pero esto es solo un pequeño mensaje para los padres que trabajan y tienen que dejar a sus hijos en momentos que no se sienten bien y vas en contra de todo tu ser, para no estar con ellos", declaró la famosa

Duff señaló que Mae es la única, de sus tres hijos, quien padece este virus, el cual se caracteriza por producir erupciones sumamente contagiosas. Hilary no especificó qué afección tiene su pequeña, pero es posible que se trate de alguna especie de varicela o incluso de sarampión, aunque esto no ha sido confirmado, ya que, en todo momento se refirió a ella como "enfermedad de manos y pies", por lo que hasta ahora esto sería una especulación.

Fotografía de Hilary Duff

La actriz del spin off de How I Met Your Mother informó que su pequeña estaba presentando síntomas "horribles" y expresó que sentía pena por Mae y por ella misma, aunque procura darse ánimos y recalcarse a sí misma que está haciendo un gran trabajo, al igual que su bebé, quien no puede hacer otra cosa más que soportar el duro padecimiento que hoy por hoy está sufriendo: "Todo se siente tan raro porque no estoy con ella", concluyó la estrella.

Fuentes: Tribuna