Golpe a Cynthia Rodríguez: Bisogno exhibe a Carlos Rivera en 'Ventaneando' ¿y lo saca del clóset?

Ciudad de México.- Luego de que Cynthia Rodríguez volviera a México tras varios meses viajando por Europa, al fin confirmó lo que ya todo el mundo sabía: sí se casó con Carlos Rivera luego de varios años de relación. Pese al extremo hermetismo con el que han manejado su romance, llegando al punto de ni siquiera publicar fotos juntos en redes sociales. Por este motivo, ambos fueron duramente criticados en Ventaneando por algunos conductores y Daniel Bisogno exhibió al cantante ¿sacándolo del clóset?

En la emisión de este jueves 11 de agosto, la conductora, quien luego de varias semanas de ausencia renunció a Venga la Alegría pero aseguró que no se va a Televisa como se ha reportado, apareció en el programa de Pati Chapoy y se sinceró sobre su boda, además de aclarar que no está embarazada como se había especulado: "Ustedes saben que somos muy discretos con nuestra vida y esto no es la excepción pero sí queremos compartirles que estamos felices", comentó Cynthia.

"Soy la mujer más afortunada del mundo, de verdad lo digo. A veces no puedo creer que tenga un hombre tan maravilloso a mi lado", dijo. Y sobre rumores de embarazo, respondió que esperan que antes del 2023 puedan lograrlo: "Sí, ojalá este año se nos dé, ya van 5 veces que me felicitan por mi embarazo esta semana y no, no estoy embarazada todavía pero cuando suceda se los podemos compartir con toda la emoción".

Por otro lado, habló de su salida de Venga la Alegría, afirmando que se enfocará en proyectos personales y no por irse a otra televisora: "Me despido de Venga la Alegría, no de Azteca. No tengo ningún proyecto en puerta ni busco proyecto, estoy descansando, aunque generando contenido y un proyecto que no demande tanto tiempo de lunes a viernes", finalizó. Ya de vuelta en el foro, Pedro Sola no pudo evitar expresar su inconformidad con que ni siquiera publiquen fotos juntos ahora casados.

"Son un matrimonio, ¿por qué no fotos juntos? Es una cosa muy rara", dijo mientras en pantalla mostraban imágenes de su viaje, los dos posando en el mismo lugar pero por separado. "Ella allá, como si fuera: 'te saco a ti y luego te saco a ti'", señaló. "Es absurdo", coincidió Daniel Bisogno. Jimena Pérez 'La Choco', quien estaba de invitada en el programa, señaló que la familia de los dos estuvo con ellos en el viaje, lo que le pareció muy extraño a Daniel y exhibió a Carlos Rivera. ¿Lo sacó del clóset?

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

No, pues aunque los rumores sobre la orientación sexual del originario de Tlaxcala abundan desde hace años, sobre todo por la relación tan secreta que lleva con la exacadémica, solo cuestionó que llevaran a su familia a todos lados, incluso a una cita romántica entre los dos. "Ya que llevan a la familia a la luna de miel es que no está bien algo", dijo desatando risas entre sus compañeros. Finalmente, reveló algo sobre su relación que le pareció muy raro, balconeando a la pareja.

"Perdóname... yo me encontré en una cita romántica a Carlitos con Cynthia en un restaurante y en medio de los dos en la mesa la mamá de Carlos... Pati, le decía: 'pásamela mamá, acércamela mamá'", dijo el conductor mientras lo demás reían. Por su parte Pati Chapoy solo defendía a la pareja, afirmando que pueden hacer lo que quieran y que "no tiene nada de malo" que involucren a sus familias o que quieran mantener su amor privado.

Fuente: Tribuna