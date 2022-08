Madonna canta usando solo instrumentos para niños y hace importantes revelaciones

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La industria del entretenimiento tiene a uno de sus máximos exponentes: la cantante Madonna quien desde hace décadas ha demostrado porqué ha sido llamada la 'Reina del Pop'; no obstante, durante su más reciente visita al programa de Jimmy Fallon narró cuál fue el motivo por el cual su carrera casi se acaba y todo cuando ella estaba en el auge de la misma.

Fue en entrevista con el presentador que la intérprete de Vogue contó que, durante su presentación en la entrega de Premios MTV de 1984, año en que interpretaba el tema Like a virgen, casi queda cancelada pues en aquel momento la intérprete con 26 años de edad, no era tan experta en cuanto a performance y vestuario se refiere, ya que en ese momento, su tacón la hizo resbalar y al notar que uno de sus zapatos casi salía volando, ella no dudó en lanzarse sobre el, ocasionando que su vestido se volteara y con ello, dejara ver su cuerpo en cadena nacional.

"¡Ni siquiera era todo el trasero! Era como una nalga, como la mitad de una nalga", destacó la cantante entre risas.

Madonna en 1984. Foto: The New York Post

A partir de ese momento, Madonna no solo fue una de las personalidades más populares de la industria, sino que además comenzó con un cierto velo de polémica al rededor de ella que la ha mantenido vigente, tanto que incluso en el mismo programa, al cual acudió como invitada la noche del miércoles 10 de agosto, interpretó el tema Music de una manera muy particular, ya que lo hizo con ayuda de la banda de la emisión, el presentador y una serie de instrumentos musicales infantiles.

Foto: Instagram @fallontonight

Al momento, la cantante de 63 años de edad se encuentra promocionado su más reciente material discográfico 'Finally Enough Love', el cual está conformado por los éxitos más bailables que ha tenido en más de tres décadas y que demuestran la razón por la cual no ha habido artista que ocupe su lugar pues además el material forma parte de la celebración de los 50 éxitos de la artista dentro del número uno, lugar que nadie ha podido superar.

Fuente: Tribuna