Manuel Ojeda: Fallece el villano de Televisa a los 81 años y estremecen al filtrar su último deseo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 11 de agosto todo Televisa y el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto debido a la irreparable partida del primer actor Manuel Ojeda, conocido por haber interpretado a los villanos más malvados de las telenovelas. En una vieja entrevista el histrión de 81 años declaró cuál era su último deseo y además explicó que no podía dejar de trabajar porque caída en depresión.

El originario de La Paz, Baja California Sur, cuenta con una impecable y enorme trayectoria artística en la cual acumula más de 300 películas, 40 telenovelas, nominaciones a los premios Ariel y también TVyNovelas así como otras premiaciones. Lamentablemente esta mañana la Asociación Nacional de Actores (ANDA) anunció su fallecimiento, sin embargo, no reveló las causas de su inesperada muerte.

Entre sus melodramas más importantes dentro de la empresa de San Ángel se encuentran Senda de Gloria, El derecho de nacer, Herencia Maldita, Bajo un mismo rostro, El precio de tu amor, Alborada, Un gancho al corazón, Que te perdone Dios, Quererlo Todo, por mencionar algunos. Al no contar con contrato de exclusividad en esta televisora, don Manuel también pudo llegar a las filas de Telemundo donde grabó Enemigo Íntimo en 2020.

En febrero de 2019 el reconocido actor dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en donde contó cómo cuidaba su salud y cómo hacía para mantenerse tan jovial pese a que ya estaba entrando a las ocho décadas. Dijo que se cuidaba de no comer grasas ni refrescos pero admitió que los postres eran su debilidad. Asimismo, contó que mantenerse activo trabajando también lo ayudaba a estar lleno de energía y contento.

Yo cuando no trabajo me empiezo a deprimir y a sentirme mal, en cambio cuando estoy trabajando lo hago con mucha energía, llevo muchos años haciendo una cosa tras otra, sino es cine, es televisión, sino es teatro, desde que me inicie hace 40 años en esto no he parado y eso me hace feliz", declaró.