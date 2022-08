Pese a recuperar su libertad, exesposo de Britney Spears filtra videos donde pelea con sus hijos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Aún cuando recuperó su libertad y parece estar viviendo un cuento de hadas luego de contraer nupcias, la cantante de pop Britney Spears sigue envuelta en polémica, esta vez gracias a la filtración de varios videos por parte de su exesposo Kevin Federline con quien tuvo dos hijos, mismos con los que asegura, la intérprete de Toxic ha estado distanciada debido a la mala relación que existe entre ellos.

Cabe destacar que antes de llegar al altar, la denominada 'Princesa del pop' informó mediante redes sociales que estaba embarazada y al parecer, era de una niña; sin embargo, días después reveló que había sufrido un aborto espontáneo, por lo cual sus deseos de vivir un embarazo alejada de la farándula y sobre todo, sin estar bajo la tutela de nadie se habían disipado. Ahora, este material que ya le ha dado la vuelta al mundo, muestran que la cantante y bailarina no es una buena madre, según lo ha expuesto su expareja.

"No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto", escribió Kevin Federline en redes sociales.

En las imágenes se observa a Sean y Jayden, hijos de la entonces pareja, a punto de irse a la cama y la cantante entra a la habitación e ambos para pedirles respeto, tanto como mujer como su madre, por lo que con gritos les recuerda que esa es su casa y ella puede entra cuando quiera a todas las habitaciones, incluso la de los niños. "Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?", dice.

"Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?", se escucha decir a Britney Spears.

Por su parte, Britney Spears solo lamentó que su expareja se haya tomado el atrevimiento de exponerla de esta manera, pues justificó que criar a dos adolescentes no es tarea fácil; sin embargo, para los hijos de ésta, no es de su agrado compartir momentos a su lado; incluso ellos fueron los que optaron por no acudir a su boda y, de acuerdo con Federline, llevan meses sin frecuentar a su madre.

