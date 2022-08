Shock en la farándula: Ben Affleck no habría disfrutado de su luna de miel con Jennifer Lopez

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La volátil relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck dio de qué hablar una vez más y es que, el actor de Batman vs Superman y La Liga de la Justicia fue blanco de diversos memes y burlas durante las últimas semanas, después de su inesperada boda con J Lo. Una fuente cercana al histrión reveló que éste no habría disfrutado demasiado de su luna de miel con la cantante de 'On The Floor'... ¿será este el motivo por el que optaron por separarse?

En el año 2002, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron presa del constante acoso de la prensa, por lo que optaron por posponer la boda que, en aquel entonces, tenían programada; dicha unión no se llevó acabo hasta hace unos días en Las Vegas. Tras ello, pareja se fue a una romántica luna de miel o al menos eso se creía, ya que, este jueves, 11 de agosto, una fuente reveló en los medios estadounidenses que el actor de Perdida no habría disfrutado en absoluto de estos días.

Ben Affleck y Jennifer López en su luna de miel

Según algunos informes, el motivo de la molestia del histrión surge precisamente del acoso de los paparazzis, quienes no dejaron hostigar a los recién casados en ningún instante, hecho por el cual surgieron demasiadas imágenes vergonzosas de Affleck, de las cuales hasta Eugenio Derbez se burló en sus redes sociales. Muchos podrán recordar aquel retrato en donde se le ve exhausto, así como en otra en donde fue captado durmiendo con la boca abierta, mismas que se convirtieron en tendencia durante semanas.

Ben estaba un poco asustado en París. Este fue un nivel (de acoso) completamente nuevo. A una escala casi de princesa Diana", declaró la fuente

Eugenio Derbez hace burla de Ben Affleck

De acuerdo con datos de la persona que filtró dicha información, Jennifer López, parecía responder de mejor manera ante los constantes flashes que recibían, ya que, en la mayoría de las fotografías lucía alegre y enamorada; sin embargo, incluso la protagonista de Sueño de amor, Nunca más, Cásate conmigo, Experta en bodas, Una suegra de cuidado y Jefa por accidente, también se habría molestado por esta situación. Cabe señalar que actualmente, la cantante se encuentra en Roma, mientras que Affleck regresó a Los Ángeles para un nuevo proyecto de DC Comics.

Fuentes: Tribuna