Shock en Televisa: Tras dejar 'Hoy', Galilea Montijo confirma dura separación al borde del llanto

Ciudad de México.- Tras 15 años en el programa Hoy y 27 años en las filas de Televisa, la conductora Galilea Montijo da una fuerte noticia y deja en shock a todo el foro de San Ángel. Luego de 11 años de matrimonio con el político Fernando Reina, se sincera como nunca antes en Netas Divinas sobre cómo fue separarse del amor de su vida y lo difícil que fue la experiencia, asegurando que es lo más duro que ha tenido que hacer. ¿Se divorció?

Tras rumores de que Gali buscaría una oportunidad en Univisión ahora que termine su contrato de exclusividad en la empresa, ahora salen a la luz declaraciones de la presentadora, quien se encuentra de viaje en Turquía ahora que está de vacaciones del matutino y lleva algunas semanas sin presentarse a cuadro. Aunque la tapatía ha recibido fuertes críticas por escándalos en los que se ha visto involucrada, esta vez se mostró sin filtros e hizo una desgarradora confesión.

El momento ocurrió cuando las conductoras de Netas Divinas, Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún, Natalia Téllez y Gali respondían a las preguntas realizadas por Ángela acerca de sus peores miedos, momento en el que la tapatía abrió su corazón y explicó lo difícil que fue para ella y su familia dejar ir al amor de su vida. Y no se trata de su esposo Fernando Reina, sino de su abuelita, con quien estuvo mientras estaba en sus últimos momentos de aliento.

Galilea Montijo y Fernando Reina

"Cuando muere mi abuela, la teníamos de la mano. Cuando muere, nos salimos del cuarto donde estaba porque entraron para revivirla y cuando sale el doctor dice: 'los dejamos para que se despidan'. Me acuerdo perfecto que estaba acostada. No habían pasado ni 15-20 minutos cuando entró el equipo de doctores y cuando ya sabíamos que había muerto la abrazo y digo: 'no es mi abuelita, no es mi abuela'. Yo sentía que no era mi abuela. no entendía en ese momento con mi dolor pero sí, efectivamente, se van".

Y agregó qué animal se tatuó en su honor: "Tengo esa parte con ella, un colibrí. Ella caa que venía, me la traía yo por meses a México. Ella perdió totalmente la vista y me decía: 'mira el colibrí' y le decía '¿cuál colibrí?' entonces sí había uno y ese me puso un nido y cuando muere, bajó un colibrí. había una fuente y cuando estábamos esperando a doctores a que salieran baja un colibrí y es donde dije: ya se fue mi abuela. De hecho me la tatué aquí", dijo mostrando el tatuaje de colibrí que tiene en el pie.

Poco después, al ser cuestionada sobre el miedo más fuerte que se vio obligada a enfrentar, Galilea dijo que le temía mucho a la muerte y reiteró que le dolió mucho perder a su abuela: "Soltar a mi abuela. Alguien me lo aconsejó... me dijo: 'tu abuela no se va, tiene tantos días en agonía porque a ella le preocupa algo. Que te escuche sin llorar sin que suenes preocupada, que todo va a estar bien, que suelte, que a donde va va a un lugar donde podrá volver a comer, a ver, a ver a sus seres queridos, a correr, sin que te vea llorar porque le preocupa ver a todos aquí sufriendo'", compartió.

Finalmente Gali comentó cómo fue despedirse del amor de su vida, quien no era su esposo Fernando Reina con quien tiene 11 años casada, sino su abuelita. La presentadora relató que tomó fuerza desde lo más profundo y aún así le costó bastante decirle adiós: "Me amarré... el alma, mi miedo y le dije: 'suéltate' y al otro día a las 3 de la tarde se fue. Me enfrenté a mi miedo más grande, soltar al amor de mi vida, a mi abuela", comentó al borde del llanto.

