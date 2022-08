Tras 10 años casados, Eugenio Derbez tendría crisis con Alessandra Rosaldo y ruega por ayuda

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de haber pasado cerca de 10 años de matrimonio, así como también haber superado diversas pruebas, el comediante, actor y productor, Eugenio Derbez, reveló que tenía una crisis en la que Alessandra Rosaldo estaría involucrada, motivo por el que le pidió a sus más de 11,5 millones de seguidores en Twitter ayuda, para lograr resolver este inconveniente... ¿quieres saber de qué se trata? Entonces, no dejes de leer.

Hace varios años, Eugenio Derbez era conocido por ser uno de los solteros más difíciles de atrapar en México y es que, sí bien el actor de No eres tu soy yo, No se aceptan devoluciones, Bajo la misma luna, La Geo Tormenta, Hombre al agua y CODA, ya había concebido a tres hijos, lo cierto es que no se había casado (hasta donde se sabe). Incluso trascendió el escándalo de que habría organizado una boda falsa para Victoria Ruffo, polémica que continúa sin resolverse hasta la fecha.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Sin embargo, en el año 2012, Alessandra Rosaldo, vocalista de Sentidos Opuestos y actriz de Salomé, y Amarte es mi pecado, logró lo que parecía imposible, ya que, llevó al altar al comediante, incluso el famoso sacó su lado romántico, porque le propuso matrimonio vestido de príncipe con todo y caballo, esto después de que ambos se separaron, precisamente porque el entonces productor de Vecinos se negaba a casarse.

A 10 años de esto, el actor de XHDRBZ y Derbez en Cuando, publicó en la red social del pájaro azul que se encontraba conflictuado y es que, al parecer, falta exactamente un mes para el cumpleaños de Alessandra y no tiene idea de qué regalarle, por otro lado, afirmó que lo amenazaron para que no le obsequiará electrodomésticos, así que suplicó por ayuda a sus seguidores, para ver qué opciones le daban.

Eugenio Derbez pide ayuda a sus fans

Cientos de personas respondieron a las sugerencias, entre ellas se mencionan vacaciones a Nueva Zelanda, salidas románticas, un día de spa, dulces artesanales, joyas o incluso un día lejos de su familia, para que así logrará relajarse; sin embargo, el obsequio que llamó la atención del famoso fue el de darle unas llantas para mini tractor de fisión refrigerado por agua pasteurizada, incluso Derbez etiquetó a Alessandra para ver sí este objeto sería de su gusto, pero ella no respondió.

Eugenio Derbez acepta una sugerencia

