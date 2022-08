Tras 36 años en Televisa, protagonista de novelas renuncia a la fama y hace esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las redes sociales del programa Hoy exhiben las razones por las que un reconocido galán de telenovelas abandonó su carrera en Televisa y renunció a la fama luego de más de 36 años actuando. El famoso desapareció en 2015 luego de grabar su último melodrama y ahora se dedica a algo completamente distinto. Se trata del querido Guillermo Capetillo, uno de los actores consentidos del público de esta televisora.

El mexicano-español saltó a la fama con la telenovela Los ricos también lloran (1980), donde tuvo que interpretar al hijo de Verónica Castro. Posteriormente se unió a otros proyectos como Colorina al lado de la gran Lucía Méndez y La Fiera junto a Victoria Ruffo pero sin duda alguna uno de sus personajes más entrañables fue cuando interpretó a 'Rogelio', el protagonista de Rosa salvaje donde hizo pareja con la hermana del 'Güero' Castro.

Su carrera comenzó a despuntar y los productores de telenovelas no lo dejaron de llamar, por lo cual se unió a otras grandes producciones como Pueblo chico, infierno grande, Tres mujeres, Misión S.O.S. aventura y amor, Mañana es para siempre, Soy tu dueña, Cuando me enamoro, entre otras. No obstante, volvió a apoderarse de la atención del público al interpretar al villano 'Nelson Brizz' en el melodrama Amores Verdaderos.

Lamentablemente en 2015 el querido Guillermo se despidió del mundo del entretenimiento y su última novela en el Canal de Las Estrellas fue Lo imperdonable. Tras retirarse de la actuación y del medio artístico en general, pues también incursionó en la música y en el cine, el histrión de 64 años empezó a ganarse la vida de una forma muy distinta a estar en un foro de grabación. Tampoco usa las redes para mantener al pendiente a sus fans de todo lo que hace.

Capetillo retomó sus actividades en la tauromaquia, la cual es una de sus mayores pasiones en la vida. En una vieja entrevista con el programa Sale el Sol, que dio en 2018, el actor admitió que ama esta actividad: "Es una adicción muy grande... y cuando te empieza a salir bien, no lo puedes dejar". Esta no es la primera vez que Guillermo la practicaba pues anteriormente había sido torero por corto tiempo y sí logró ganar algunas competencias importantes.

Asimismo el hermano del también actor Manuel Capetillo Jr. confesó ante las cámaras de Imagen TV que también tenía otro negocio que lo ayudaba a subsistir económicamente. Al igual que otros famoso, el exgalán de telenovelas se dedica al negocio de Bienes Raíces y Bienes Inmuebles: "Yo invertí en un predio, en un patrimonio... Me dedico al negocio de Bienes Raíces y Bienes Inmuebles", dijo en aquel momento.

