Tras años retirado y cirugías, galán vuelve a novelas de Televisa y llega a 'Hoy' ¿desfigurado?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios años de ausencia de las telenovelas, regresa a la pantalla chica un guapo galán argentino que protagonizó varios proyectos en Televisa. Se trata de René Strickler, quien llegó a México en los años 90 y pronto fue elegido para ser el galán principal de melodramas como Sin ti y luego la icónico telenovela El Privilegio de Amar con Adela Noriega. Strickler regresa a la televisión este 2022 pues se unió al elenco de Corona de lágrimas 2, a estrenarse muy pronto.

René llegó a México y debutó en Televisa en 1997 con Alguna vez tendremos alas, pero también ha participado en otros proyectos como Amigas y rivales, Mujer bonita, Mariana de la noche, Piel de otoño, Sueños y caramelos, Destilando Amor, Atrévete a soñar y la última Soltero con hijas en el 2019. Tras unos años desaparecido, interpretará a un villano, un malvado político llamado 'Lázaro' en la segunda parte de la historia de José Alberto Castro, donde hará pareja con Sharis Cid, quien dará vida a 'Diana'.

René Strickler

Luego de revelar que había tenido que someterse a varias cirugías en la mano para erradicar un tumor, el histrión confesó que se alejó de la televisión para dedicarse al negocio de la agricultura, la apicultura y la ganadería, sin embargo, la actuación siempre ha sido su pasión. Luego de divorciarse de su primera esposa y madre de sus hijos Patricia Rangel en 2009 tras 10 años de matrimonio y rehacer su vida con la venezolana Rubí Cardozo, con quien tuvo un hijo hace 5 años, el actor aparece en el programa Hoy.

A sus 59 años de edad, luce mejor que nunca pese a que algunos colegas han sido criticados por presuntamente abusar de cirugías. Aunque con canas en el pelo y algunos kilos de más, Strickler luce muy bien y en entrevista con el programa Hoy mostró su apoyo a su hijo Yannick, quien hace más de un mes se casó con su novio Manuel Alonso Cárdenas. Aunque el matrimonio del mismo sexo ha sido un tema de controversia en algunos lugares, el actor se dijo orgulloso de que haya más apertura para la comunidad LGBTQ.

René Strickler y su hijo

"Hay mas apertura gracias a Dios. Que sea un granito de arena para animar a personas que están indecisas o tienen miedo de decir. Vivimos en un mundo complicado pero poco a poco está cambiando", dijo, además de señalar que desde el inicio, mostró su cariño y empatía: "Feliz de compartir este momento con él, con la familia, con Manolo, con la familia de Manolo, con mis amigos y los de él. Increíble. Falta la boda en grande en noviembre", comentó.

Por otro lado, le preguntaron si su amigo Alejandro Fernández podría ser uno de los invitados de honor a la boda: "No, no sé, es una persona demasiado ocupada. Lo veo en algunos palenques o conciertos nada más para disfrutar de sus canciones y pasar un buen rato". Y sobre si se quiere convertir en abuelo pronto, se mostró muy entusiasmado con la idea y dijo: "Yo bienvenido, yo feliz estar rodeado de niños, me encantan los niños".

Fuente: Tribuna