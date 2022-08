Tras casarse con Fher de Maná, Mónica Noguera podría pisar prisión por este motivo

Ciudad de México.- Luego de que la exconductora de Telehit Mónica Noguera contrajera matrimonio con Fher Olvera, vocalista del grupo Maná y terminaran su relación a los tres años, esto tras el lapso de 2013 a 2016, ahora el periodista de las exclusivas, Gustavo Adolfo Infante mencionó que su excompañera fue amenazada por el cantante, de revelar algunas cosas de su vida.

Fue en una reciente transmisión en su canal de YouTube, donde el presentador de De Primera Mano, mencionó que en una ocasión el intérprete de Labios Compartidos le mandó una advertencia de demanda a su ex, luego de que ella asegurara que casi perdía la vida mientras le practicaban una cirugía estética, pues cabe mencionar que él es una persona vanidosa.

Y es que estas declaraciones las dio en pleno programa en vivo, por lo que de forma inmediata el grupo de abogados de Fher se pusieron en contacto con ella, pues si volvía decir cosas por el estilo podría ir a la cárcel, debido a que hay un supuesto contrato de por medio, del cual no se ha querido hablar todavía, al negar la existencia de este pero por respeto ya no lo hace.

Me pidieron que por favor ya no dijera absolutamente nada de él porque según ellos tengo un contrato de confidencialidad, que no lo tengo, pero yo por respeto y si él no quiere que mencione absolutamente nada pues lo haré”, dijo Noguera.

Además añadió que no le gustaría gastar en abogados, por ello no quiere entrar en conflicto, y es que ella siempre se ha caracterizado por se una persona que evita la polémica, al manejar un bajo perfil ante las cámaras, al solo realizar su trabajo y conocérsele poco de su vida privada, pues incluso sus redes sociales son un poco herméticas.

Para qué gasto en abogados, no, yo mejor lo evito así que amor y paz. No hay dicho contrato, no lo hay porque Fher nunca me haría firmar nada de ese tipo, pero bueno si él prefiere que no diga nada pues no digo nada por supuesto yo lo respeto mucho", argumentó.