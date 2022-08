Tras ser acusado de delito grave de robo, Ezra Miller reaparece sonriente ante las cámaras

Comparta este artículo

Vermont, Estados Unidos.- Ezra Miller era uno de los actores más prometedores de Hollywood, sumando en su carrera producciones de gran importancia como Las Ventajas De Ser Invisible, la saga de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y La Liga de la Justicia; sin embargo, con apenas 29 años, el histrión logró convertirse en una de las celebridades más beligerantes de Estados Unidos.

Miller es el protagonista de la nueva película de Warner Discovery y DC, The Flash; sin embargo, debido a la ola de escándalos y problemas con la justicia que Ezra ha acumulado en los últimos meses, la empresa decidió posponer el estreno del filme y no cancelarlo, como se vio con la cinta de Batichica. El pasado martes, 9 de agosto, el histrión fue acusado de manera formal del delito de robo grave, luego de que se metió a una casa, mientras los habitantes no se encontraban y se llevó varias botellas de alcohol.

Película de 'The Flash' es pospuesta

A escasos dos días de su tercer problema con las autoridades, el famoso fue captado disfrutando de una tarde relajada, en el porche de su casa, junto a su madre, Marta Miller. De acuerdo con algunos informes, habrían sido unos paparazzis, quienes obtuvieron esta primera imagen de Ezra, luego de que fue acusado formalmente. Por su parte, el actor atinó a simplemente sonreír ante la cámara, hecho que podría ser interpretado de manera libre por quien viera la fotografía.

Fotografía de Ezra Miller en su porche

De acuerdo con información del Daily Mail, parece ser que la madre del joven actor no se encontraba muy feliz con la presencia de los fotógrafos furtivos, hecho que quedó plasmado en una de las imágenes donde se le ve mirar de manera molesta hacía la cámara. Mientras tanto, en el medio británico explicaron que la progenitora de la celebridad habría levantado su dedo medio para mostrar su enojo por ser retratada sin su autorización.

Ezra Miller en 'Animales Fantásticos'

Anteriormente, Ezra Miller dio de qué hablar cuando fue acusado en Hawái por alteración del orden público y acoso en un bar de karaoke. Por otro lado, fue señalado por cargos de agresión en segundo grado, en el mismo estado de Estados Unidos. Anteriormente, el famoso causó conmoción cuando se le vio conduciendo fuertemente armado y protegido con un chaleco antibalas por las calles, aunque se especula que esta acción la habría hecho para evitar se arrestado por los delitos anteriormente mencionados.

