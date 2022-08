Tras volverse mujer y duro rechazo en Televisa, galán deja las novelas y se une al elenco de 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien lleva varios años retirado de las telenovelas y cuenta con más de 23 años de experiencia en Televisa, dio un duro golpe al matutino Venga la Alegría debido a que la mañana de este jueves 11 de agosto se reintegró al elenco del programa Hoy. Se trata del también cantante Yurem Rojas, quien regresó a la emisión de Las Estrellas como conductor invitado.

El mexicano empezó su carrera en la televisora de San Ángel siendo un niño e hizo su debut al aparecer en el melodrama infantil Serafín (1999), luego le siguieron otros como Carita de ángel (2001) y De pocas, pocas pulgas (2003) y posteriormente, ya en su etapa de adolescente, actuó en novelas como Rebelde, Nace una estrella, Al Diablo con los Guapos, entre otras, y hasta en el unitario Como dice el dicho.

El intérprete de 31 años también participó en el reality para encontrar a La Nueva Banda Timbiriche y luego de llegar a la etapa final, consiguió su lugar en el grupo y hasta grabó un disco. Desafortunadamente no fue una etapa muy grata para él ya que hasta la fecha recuerda que sufrió bullying de parte de sus compañeros y además fue víctima de severas críticas porque "cantaba veo" debido a que le estaba cambiando la voz.

En Timbiriche se puso feo, yo no cantaba y todo (el público) votaba por mí, los mejores cantantes iban saliendo porque les tocaba contra mí y se fueron en mi contra, me dejaron de hablar, me hice hasta mi amigo imaginario... nadie me habló al final, tuve que hablar con la psicóloga", confesó en el programa Pinky Promise.