Volverá a casa: Confirman que Olivia Newton-John tendrá una estatua en Australia

Melbourne, Australia.- Han pasado unos días desde que el mundo del espectáculo y el público en general se sorprendió con la muerte de la actriz y cantante Olivia Newton-John quien a los 73 años de edad perdió la batalla contra el cáncer, algo que llevó a su familia a pedir que, en lugar de enviar flores, se enviaran donativos a la fundación que lleva su nombre y la cual se ha dedicado a dar apoyo a las mujeres con esta enfermedad, al tiempo de buscar una forma no solo de erradicarla, sino también de buscar una cura.

Si bien ha habido personas que lamentaron su deceso tanto a través de mensajes como con algún homenaje, este jueves 11 de agosto la familia de la antes mencionada confirmó que la protagonista de la cinta Grease de 1978, tendrá un memorial en su ciudad natal, algo por lo que Totti Goldsmith, sobrina de quien fuera 'Sandy' mencionó entre lágrimas que tener algo en su honor no es solo para la familia, sino que "toda Australia lo necesita".

En ese sentido, Dan Andrews, primer ministro del Estado de Victoria en Australia, lugar de donde era originaria la actriz, calificó que Olivia Newton John es una estrella de las que se da "en un millón", motivo por el que se vio complacido en anunciar que se edificará este memorial, el cual podrá ser visitados por todos ciudadanos locales y sobre todo, atraer el turismo a modo de seguir honrando la carrera de la finada actriz.

"Estoy muy complacido de que la familia de Olivia Newtown-John haya aceptado nuestra oferta de un servicio conmemorativo estatal. Estamos trabajando con la familia de Olivia en los detalles, pero será más un concierto que un funeral, apropiado para una victoriana que vivió una vida tan rica y generosa", destacó el ministro.

Al revelarse este hecho, la familia de la actriz calificó los homenajes en honor a la intérprete de Hopelessly devoted to you o Physical como un "funeral de estado", por lo que al conocer la intención de las autoridades del país del que Newton John era originaria, manifestaron que no se opondrían, pues insistieron en que este tipo de homenajes es lo que actualmente todo el país necesita.

Hasta ahora, no se sabe cuándo se llevarán a cabo los honores a la cantante en Australia o bien, si el memorial que será edificado en su honor ya tenga un diseño específico, por lo que será en los siguientes días cuando las autoridades del Estado de Victoria o incluso la misma familia emitan lo correspondiente a este hecho, pues si algo quedó claro con la muerte de 'Sandy', es que las estrellas legendarias de Hollywood poco a poco se han ido apagando.

