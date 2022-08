Adiós Chapoy: Tras 24 años en TV Azteca, conductora renuncia al borde del llanto en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y querida conductora, quien tiene 24 años trabajando en TV Azteca, anuncia en Ventaneando que sale del aire y se despide al borde del llanto. Se trata de Mónica Garza, quien este viernes 12 de agosto anunció su renuncia al noticiero Es de mañana, el cual condujo durante cinco años para el canal ADN40, en el programa de Pati Chapoy. La presentadora tomó la decisión de dejar el canal del Ajusco y en un video que retomaron en el programa, la conductora dijo sus motivos.

"Yo me despido de ese espacio informativo en el que he trabajado los últimos 5 años. Estoy muy orgullosa y sobre todo muy agradecida con la vida por haberme permitido ser parte de este gran equipo donde he encontrado a enormes maestros en el camino. ha sido para mí 5 años muy auspiciosos. Entrevistas, viajes, experiencias, miles de historias de todo tipo que hemos contado en este foro, siempre poniendo el acento en la libertad de expresión. En la libertad de ser, vivir, del derecho a preferir y pensar diferente".

"A todos ustedes como audiencia les agradezco infinitamente por permitirme crecer en esta pantalla, por su confianza pero sobre todo por su invaluable acompañamiento. He decidido hacer un cambio en mi vida profesional y estoy profundamente agradecida con ADN40 por aceptar acompañar este cambio. Vienen momentos cruciales en el quehacer de contar la historia de nuestro país, lo que nos obliga a todos a repensar espacios y nuestras formas de comunicar", sostuvo.

Como se recordará, Mónica es una de las consentidas de la titular Pati Chapoy y estuvo conduciendo en Ventaneando durante 11 años tras unirse a TV Azteca en 1998. Aunque siempre fungió como mano derecha de la periodista, en 2009 anunció su salida del programa pues afirmó que quería irse por un rumbo más noticioso. No obstante, esto no afectó su relación con Pati ya que ella misma ha declarado que Garza es de las pocas personas que le gustaría que nunca se hubiera ido del programa de espectáculos.

La exconductora de Historias Engarzadas se volvió una incondicional de la periodista, tanto así que fue jefa de información en varios programas producidos por Chapoy como En medio del espectáculo y Caiga quien caiga. En entrevista exclusiva con Ventaneando, Mónica habló de su salida de Es de mañana y sus planes a futuro, afirmando que ya preparan algo rumbo a las elecciones en México y se quiere enfocar en eso.

Tomé la decisión de dejar el noticiero para tener el tiempo como corresponde de preparar dos nuevos espacios en los que estaré involucrada en preparación de procesos electorales del 2023 y 2024", dijo.

Y agregó que Luciano Pascoe, director general de ADN 40, "tiene toda una planeación de espacios para ese proyecto que será inmenso y que afortunadamente me tocará liderar uno de esos proyectos". Finalmente, tras revelar que en esos proyectos viene algo de entrevistas, pues es su fuerte, aseguró que está contenta con su decisión pues ya necesitaba un cambio: "Me voy contenta pues consiguió ser un espacio con un sello particular en algo que me importa mucho que son los derechos humanos".

