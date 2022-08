Adiós Televisa: Tras pedir limosna y lavar baños, conductora renuncia a 'Hoy' y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien este 2022 renunció al programa Hoy para poder volver a TV Azteca luego de 10 años fuera, dio un duro golpe a la emisión debido a que esta mañana de viernes se unió al elenco del matutino de la competencia Venga la Alegría. La famosa atravesó una fuerte crisis económica y se dice que hasta acabó lavando baños y pidiendo limosna para sobrevivir.

Se trata de la artista mexicana Lolita Cortés, quien se reintegró a las filas de la televisora del Ajusco por la puerta grande pues la volvieron a contratar como jueza del reality La Academia 20 años. Como se recordará, la cantante actualmente es conocida por las críticas implacables que emitió a lo largo de varias generaciones del concurso de canto, por el cual se hizo acreedora al apodo de la 'Jueza de Hierro'.

Fuente: Instagram @soylolacortes

La intérprete de teatro musical había sido despedida de TV Azteca desde 2014 y desde ese entonces se había incorporado a la televisora de San Ángel. Durante el pasado 2020 tras la llegada de la pandemia, Cortés confesó que casi había acabado en la calle y dijo que estuvo a punto de perderlo por la falta de empleo. Medios como el canal de YouTube El Borlote reportaron que la actriz habría acabo pidiendo limosna.

No tenemos para pagar la luz, el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo... Yo estaba viendo que en una panadería necesitaban gente para lavar los baños y todo eso, y dije bueno, para hacer panes yo no puedo, cajera olvídalo, pero soy buenísima limpiando, soy buenísima haciendo el quehacer", dijo al programa Hoy.

Por fortuna meses más tarde Lola encontró trabajo en el matutino Hoy donde la invitaron a ser parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Estuvo dando sus críticas a lo largo de dos exitosas temporadas, sin embargo, este año decidió finalizar su relación laboral con Televisa y se despidió del concurso porque le volvieron a dar trabajo en TV Azteca. Su reemplazo en LEBEH fue la maestra de baile Ema Pulido.

Fuente: Instagram @programahoy

Durante la mañana de este viernes 12 de agosto Cortés regresó al foro del matutino VLA para promocionar la gran final de La Academia 20 años, que por primera vez estará dividida en dos días. La intérprete de 51 años dijo sentirse muy emocionada de compartir panel de críticas con tres grandes como lo son Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos: "Me da mucho gusto, he aprendido muchísimo y espero que los alumnos también".

Lola reiteró que el trabajo del jurado no es humillar a los alumnos de La Academia y resaltó que aunque a muchos no les parezca, las críticas se tienen que decir sin adornos y a rajatabla. Respecto a los pleitos que ha tenido con Alexander Acha, director de esta Décimo Tercera Generación, la cantante comentó que para ella el compositor no ha hecho un buen desempeño y de nueva cuenta se le fue encima:

No ha hecho lo que ha tenido que hacer, yo se lo dije a Alexander 'si esto sale mal, me voy a ir contra ti'... su trabajo a mi punto de vista ha sido deficiente".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva