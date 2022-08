Adiós 'Ventaneando': Tras 28 años al aire, TV Azteca traiciona a Chapoy y anuncian a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan que Pati Chapoy habría perdido su poder en TV Azteca luego de más de 28 años en la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Sí, la jefa de espectáculos del Ajusco, quien fue despedida de Televisa antes de llegar a la competencia, recibiría un duro golpe de ejecutivos en medio de fuertes cambios de la televisora. Además, quien ella había nombrado como su reemplazo se une a Ventaneando, encendiendo las alarmas de que ahora sí llegue su supuesto retiro.

TV Azteca actualmente pasa por un momento de crisis e incluso conductores de programas de la propia empresa como Venga la Alegría y Ventaneando se han enfrentado en redes sociales. ¿El motivo? Tras la renuncia de Sandra Smester para irse a Telemundo, siendo este próximo domingo (de la final de La Academia) su último día en la televisora, muchos de quienes eran sus 'protegidos' (y de Alberto Ciurana quien falleció de Covid-19 en 2021), tendrían temor de ser despedidos, pues ya no estará ninguno.

Pati Chapoy y Sandra Smester tendrían roces

El youtuber Alejandro Zúñiga comentó en su canal de YouTube que luego de las fuertes indirectas que han publicado en redes sociales presentadores como Flor Rubio, William Valdés, Roger González y la propia Smester (quienes han dejado claro a través de indirectas que no quieren a Pati Chapoy como reemplazo de la ejecutiva como se viene rumorando desde hace unos días), las cosas están que arden en la televisora. No obstante, el periodista contó en exclusiva que Pati no será quien reemplace a Smester.

Afirman que Sandra Smester 'protegía' a muchos en 'VLA'

"De una muy buena fuente, les decimos que Pati Chapoy no será la nueva jefa de TV Azteca (...) el nombre tal vez lo sepamos la próxima semana. Tal vez el lunes, martes tendremos el nombre oficial de quien se queda. A mí una fuerte importante e informada me dijo Pati Chapoy no es y yo le creo a mi fuente (...) no será quien le quede con el lugar de Sandra Smester", informó, aunque por el momento se desconoce quién quedaría en ese puesto.

Este es un duro golpe para Pati pues como se recordará, tas anunciarse la renuncia de Smester al Ajusco, empezaron a surgir versiones de que al fin ella podría empezar a recuperar su 'poder' en la empresa luego de que en 2018 llegara un equipo de ejecutivos con el que habría tenido fuertes diferencias y sufrido fuertes 'traiciones', como la llegada a TV Azteca de sus 'enemigos' en televisión, los conductores de Chisme No Like, cambios en programación y hasta recortes a la duración de Ventaneando.

Por otro lado, este jueves 11 de agosto, una conductora a quien Pati había elegido públicamente como su reemplazo en caso de que ella quisiera retirarse, se une al programa de espectáculos ahora que están ausentes Linet Puente y Mónica Castañeda. Se trata de Jimena Pérez 'La Choco', quien tuvo que abandonar Ventaneando en 2019 tras 12 años al aire para mudarse a España con su familia para tratar el autismo de su hijo menor.

Instagram @ventaneandouno

Como se recordará, la conductora se convirtió en la mano derecha de Chapoy, pues Pati confesó que pensó en ella para ocupar su lugar si llegara a retirarse. En la charla que tuvo con el polémico youtuber 'El Escorpión Dorado', le dijo: "Una vez tomé la decisión de quién se podría quedar y es más, lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: '¿Te interesa, estás dispuesta?' y me dijo que sí. (...) 'La Choco', pero Jimenita por cuestión familiar tomó la decisión de irse a vivir a Madrid", confesó Pati el año pasado.

Aunque de momento se desconoce si la periodista abandone la empresa, con el panorama tan complicado y preocupaciones por despidos luego de la salida de Sandra Smester, eso estará por verse. Aunque hasta ha habido rumores de que podría pisar Televisa o hacer su propia bioserie para una plataforma de streaming, por ahora nada está confirmado. Queda esperar para saber quién será la nueva directora de contenidos tras esta nueva 'traición' a la periodista.

Fuente: Tribuna