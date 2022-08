Dalú, ganadora de 'La Academia', se convierte en madre y enternece a TV Azteca con FOTO de Luna

Ciudad de México.- La querida cantante mexicana María Fernanda Borunda Medina, quien es mejor conocida como Dalú, de nueva cuenta logró dejar paralizados a todos sus admiradores y fans de redes sociales debido a que hace algunas horas anunció que se convirtió en madre por primera vez. La famosa causó tremenda ternura a todo TV Azteca al compartir la primera fotografía de su recién nacida, de nombre Luna.

Como se recordará, desde el pasado mes de marzo la ganadora de la Décimo Segunda Generación del reality La Academia anunció que estaba embarazada de su primer hijo y aunque en ese momento no sabía el sexo del bebé, anunció que se llamaría Luna. Al momento de anunciar su embarazo Dalú publicó una fotografía en la que aparece con su novio, quien la está abrazando y escribió: "Sorpresa, bebé a bordo".

Meses más tarde la originaria del estado de Sinaloa por fin destapó que estaba esperando una niña y le envió un conmovedor mensaje: "Llegó la Luna que iluminará por siempre todo nuestro universo, de día y de noche. Sigue brillando dentro de mí hasta tenerte al fin en mis brazos". Por fortuna el gran día para la académica llegó y de acuerdo a lo que ella misma ha revelado, Luna nació el pasado 9 de agosto.

Ella es exactamente lo que había soñado. Perfecta (She’s exactly what I dreamed of. Perfect)".