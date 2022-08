Golpe a TV Azteca: Tras 11 años desaparecido, galán de novelas vuelve a Televisa y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien permaneció al menos 11 años retirado de los proyectos de Televisa, regresó a la empresa con un importante protagónico y hace algunas horas reapareció en el programa Hoy. Se trata del famoso actor Poncho Herrera, quien realizó su último trabajo en San Ángel desde 2011 y quien se hizo famoso por haber integrado el elenco estelar de Rebelde.

El originario de la CDMX recientemente apareció en las redes sociales del matutino de Las Estrellas debido a que anunciaron por todo lo alto que está de vuelta en Televisa: "Ponche Herrera anuncia su regreso ¿protagonizará telenovela?", escribieron. La última vez que el también modelo y cantante trabajó en la televisora fue cuando apareció en la serie El Encanto del Águila, en la cual se contaba la historia de México.

Poncho comenzó su carrera artística apareciendo en obras de teatro como Las brujas de Salem y Cómo matar a un ruiseñor, en 2002 realizó su primera película que fue Amarte Duele y posteriormente el productor Pedro Damián le dio la oportunidad de hacer su primera telenovela, la cual fue Clase 406 (2002-2003). Un año más tarde este mismo productor invitó al joven a integrarse al elenco de su melodrama Rebelde.

El mexicano se convirtió en toda una sensación luego de dar vida a 'Miguel Arango' compartiendo créditos con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Fue tanto el furor de este proyecto que luego de culminar las grabaciones, los jóvenes formaron la banda RBD y realizaron una gira por varios países. No obstante, en el reciente reencuentro de la agrupación Herrera prefirió no estar.

Sabemos que nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo", explicó Christian Chávez sobre la ausencia de su compañero.

La última telenovela que protagonizó Alfonso fue Camaleones en 2010 al lado de Belinda. Luego apareció en la serie Mujeres asesinas y en El Equipo que fue transmitida por Canal 5 pero después prefirió mantenerse enfocado en proyectos fuera de Televisa. Entre sus trabajos más importantes de los últimos tiempos se encuentran las series El Dandy, El Capo 3, Ozark, entre otras y la película El Baile de los 41.

Sin embargo, Poncho no regresa a Televisa porque vaya a protagonizar una nueva novela y en realidad se trata de un proyecto totalmente distinto. De acuerdo con información del Canal de Las Estrellas, el actor de 38 años vuelve a la empresa luego de una década fuera debido a que es el protagonista de la película Me casé con un idiota que se estrenará por Vix Plus, plataforma que se creó luego de la fusión entre Televisa y Univisión. Se sabe que la cinta estará disponible a partir del próximo 24 de agosto.

