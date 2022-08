Luto en Televisa: Muere Manuel Ojeda y estremece último deseo que no pudo cumplir; suplicó no morir

Ciudad de México.- El mundo del entretenimiento mexicano y todo Televisa siguen paralizados por el repentino fallecimiento del primerísimo actor Manuel Ojeda, quien contaba con más de 46 años de trayectoria artística y acumulaba más de 40 telenovelas en esta empresa. Hace algunas horas los medios filtraron el último deseo que pidió el querido villano, el cual lamentablemente no pudo cumplir pues la muerte lo sorprendió.

El histrión de teatro y cine, donde acumulaba más de 30 películas y fue muy galardonado, perdió la vida durante la mañana de ayer jueves 11 de agosto tras haber permanecido hospitalizado durante varios días. De acuerdo con declaraciones de su representante Gerardo Lucio, don Manuel tenía tiempo arrastrando problemas de salud que lo hicieron bajar de peso y aseguró que su muerte fue por causas naturales propias de un hombre de 81 años.

Manuel ya venía un poco mal, podemos verlo en 'Corazón Guerrero' que está un poco demacrado, él empezó a decaer poco a poco... Él ya estaba un poco decaído, ya estaba un poco malito. Ingresó al hospital y ya no pudieron hacer nada por él", dijo Gerardo a las afueras de la funeraria donde estaba siendo velado.

Ojeda trabajó en entrañables novelas del Canal de Las Estrellas como Senda de Gloria, El derecho de nacer, Herencia Maldita, Bajo un mismo rostro, El precio de tu amor, Alborada, Un gancho al corazón, por mencionar algunos, y actualmente se encontraba al aire con su último melodrama Corazón Guerrero, el cual por fortuna alcanzó a terminar de grabar antes de que lo alcanzara la muerte.

Manuel, quien hizo varios proyectos acerca de la historia de México, apareció por última vez como invitado del programa Montse&Joe durante el mes de noviembre de 2021 y debido a que ya se acercaba el Día de Muertos, las anfitrionas les hicieron algunas preguntas acerca de cómo querían que fueran sus últimos momentos con vida. En esa ocasión el primer actor impactó al confesar que él no quería morir.

Me gustaría vivir y no morir, yo sé que no es posible, yo sé", dijo consternado.