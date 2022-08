Madonna abre su corazón y destapa que esta parte de su cuerpo no le gusta; tomó radical decisión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado miércoles, 10 de agosto, la icónica cantante, Madonna, acudió a un show nocturno de televisión, donde hizo tremendas declaraciones sobre su vida personal; entre ellas, reveló que existe una parte de su cuerpo que le desagrada, motivo por el que decidió tomar una radical decisión. Sin dudarlo, la interprete de éxitos como 'Frozen on Fire', 'Like a Prayer', 'La Isla Bonita' y 'Hung Up', mostró en plena transmisión qué 'arreglito' se había hecho.

Todo ocurrió durante la transmisión de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, un popular programa estadounidense en donde han aparecido grandes celebridades, entre ellas se puede mencionar al mismísimo Eugenio Derbez, quien fue apenas el mes pasado a dicho programa. Por su parte, la denominada 'Reina del Pop', está a cuatro días de cumplir 64 años de edad, por lo que decidió darse un regalo y alterar una parte de su cuerpo.

Y es que, durante la entrevista, la famosa confirmó que no le gustaban sus dientes, a los cuales calificó de "feos", así que decidió volverlos más 'bonitos', añadiendo unas parrillas de metal en ellos. Cabe señalar que este accesorio se volvió muy popular en los años 80 y, de hecho, fue visto en la boca de varios artistas de hip-hop. Este curioso adorno se coloca y se puede remover sobre los dientes del usuario.

Madonna presume sus parrillas

Ya casi es mi cumpleaños, así que compré un par de parrillas. La gente tiene problema con mis parrillas no sé por qué (...) A mí me gusta cómo se ve, son joyas para la boca y tengo dientes realmente feos",, declaró la cantante

En la misma entrevista, Madonna declaró que gusta de tener distintos tipos de estos accesorios, de hecho cuenta con unas parrillas de oro adornadas con 24 diamantes, así como otras que están adornadas con una cruz tachada, mismas que llevó a la Met Gala de hace 5 años . Esta no es la primera vez que una estrella de Estados Unidos opta por ponerse joyas en los dientes, ya que, hace 1 años, Ariana Grande se incrustó diamantes en los dientes, hecho que enloqueció completamente a sus fans, después de que se confirmó la noticia.

Diamantes en los dientes de Ariana Grande

Fuentes: Tribuna