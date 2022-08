Shock en la farándula: Hijos de Britney Spears no querrían ver a la cantante por esta razón

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El día de ayer, jueves, 11 de agosto, la denominada Princesa del Pop, Britney Spears se encontró en medio del ojo del huracán, después de que su exesposo, Kevin Federiline exhibiera parte de su vida íntima y publicara algunos videos en Instagram, donde se ve a la exestrella Disney regañando a sus hijos. Tras esta situación, una persona cercana al bailarín concedió una entrevista a un medio de comunicación estadounidense, en donde reveló cuáles eran los motivos por los que el expuso a la famosa.

Como muchos sabrán, la relación de Kevin con la cantante de 'Circus', 'Baby One More Time' y 'If u seek Amy', no tienen una buena relación y es, de hecho, Federiline quien cuenta con la custodia de sus hijos, Jayden y Sean Preston, quienes se han negado a ver a su madre desde hace algunos meses e incluso brillaron por su ausencia durante la boda de la cantante con el actor y modelo estadounidense Sam Asghari, de 28 años.

Hijos de Britney Spears en la actualidad

De acuerdo con información de la fuente cercana a Kevin, la intención de éste al publicar los videos de la también actriz, era para recordarle a la gente que Britney está lidiando con problemas mentales, ya que, considera que "todos", ignoran este hecho. La persona (que deseó permanecer en el anonimato) reveló también que, la razón por la que los hijos de la expareja habían optado no acudir a la boda de su madre era porque estaban molestos con ella.

Kevin publicó los videos, pero no trataba de que ella (Britney) pareciera malvada o mala, sino más bien (quería) recordarle a la gente que legítimamente tiene una enfermedad mental y que (Federiline y sus hijos) se preocupan de que no se controle.

Britney Spears y sus hijos cuando eran pequeños

Por su parte, Kevin reveló ante un medio británico que que sus hijos aman a Spears; sin embargo están molestos con ella y esto podría estar relacionado a las atrevidas fotografías que la cantante publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se le vio mostrando de más, esta especulación surge de la declaración del mismo Federiline, donde afirmó que era difícil para él explicarle a sus hijos, quienes acuden a la secundaria, las motivaciones de Britney para hacer este tipo de cosas.

Mira, tal vez esa es su forma de expresarse, pero no quita el hecho de lo que les hace (a sus hijos). Es duro. No puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente que tiene que ir a la escuela secundaria.

