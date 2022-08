Terrible muerte sorprende a José Manuel Figueroa; se enteró antes de cumplir un compromiso laboral

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- El hijo del finado cantante Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, se vuelve a vestir de luto, pues a través de las redes sociales compartió que un querido integrante de su familia había pedido la vida, deceso que le fue confirmado justo unos momentos antes de que pudiera cumplir con un compromiso laboral en Mazatlán, el cual tuvo que continuar pese a tener el corazón roto ya que aseguró, no solo no se pudo despedir, sino que además la culpa por no haberlo cuidado mejor se apoderó de su ser.

De acuerdo con lo expuesto por el hijo del denominado 'Poeta del pueblo', él estaba a punto de subir a un yate en Mazatlán, donde tenía un compromiso laboral, cuando cercanos a él le confirmaron que 'Tobías', su mascota, había muerto, algo que a él le afectó severamente pues habían estado juntos por muchos años, incluso, en repetidas ocasiones el intérprete manifestó cuánto cariño le tenía a su can.

"Desgraciadamente mi gente, sí efectivamente se me murió 'Tobías', ayer antes de entrar al barco me hablaron para avisarme que había sufrido un golpe de calor", manifestó.

Luego de confirmar con sus seguidores este triste deceso, el cantante de inmediato compartió una fotografía de la mascota en sus redes sociales a quien incluso, le dedicó un mensaje de despedida, pues debido a la distancia, no podía despedirse de él como hubiera querido pero sí a través de palabras de agradecimiento por todo el tiempo que pasaron juntos, algo por lo que insistió, "el problema no es dejar ir el pasado".

Instagram @josemanfigueroa

Incluso, mediante historias de Instagram, el cantante experimentó una serie de catarsis, pues al tiempo que compartió fotos de su perrito, también informó a sus seguidores que 'Buma' su otra mascota, había sufrido una intoxicación, algo por lo que actualizó que ya estaba mejor. Sin embargo, continúo extremando su dolor por la muerte de ‘Tobías’ a quien reconoció la capacidad de amor que tuvo y lo mucho que conectó con él.

Instagram @josemanfigueroa

No obstante, lamentó que debido a cumplir con su agenda laboral, optó por enviar a su mascota con una persona que trabaja para él, lo cual le dolió mucho pues insistió en que él debió de ocuparse más por su cuidado y no dejarlo en manos de terceros. "Al perro lo mande con un trabajador no sé a donde lo llevo, no sé con qué médico lo llevó, según él lo llevó a bañar a desparacitar y desgraciadamente el perro tuvo un shock anafiláctico y después tuvo un infarto, este mensaje no es para apuntar dedos ni nada, yo cometí el error de confiar en mi gente que iban a tener el extremo cuidado como yo lo tengo con todos mis animales que son parte de mi familia, puede sonar exagerado pero así soy con mis animales", declaró.

Fuente: Tribuna