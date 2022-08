Traicionan a Cynthia Rodríguez en TV Azteca y filtran primera FOTO de su embarazo con Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Cynthia Rodríguez se encuentra en el 'ojo del huracán' desde que confirmó que ya había renunciado a la conducción del programa Venga la Alegría y que se retiraría un tiempo de los foros de TV Azteca. Hace algunas horas una excompañera de esta empresa traicionó a la exacadémica y filtró la primera fotografía que confirmaría que sí está embarazada tras casarse con Carlos Rivera.

Fue la exreina de belleza Kristal Silva quien emocionó a todos los admiradores y fans de la también cantante de 38 años al publicar una imagen en la que se le puede ver su pancita de embarazo. Hay que recordar que varios portales y periodistas como Álex Kaffie aseguran que Cyn ya estaría en la dulce espera de su primer bebé, luego de haber contraído nupcias con el tlaxcalteca en una íntima boda que celebraron en España.

Fuente: Instagram @kristalsilva_

A través de su cuenta oficial de Instagram, la originaria del estado de Tamaulipas escribió un enorme mensaje para desearle buena suerte a Rodríguez ahora que ya no será parte del elenco de Venga la Alegría pero lo que más llamó la atención es que en una de las imágenes que compartió su compañera luce un pronunciado vientre que confirmaría su embarazo. ¿Es real que Cynthia está esperando un bebé?

No, en realidad se trató de una nueva broma de parte de Kristal y es que ella misma aclaró que había usado Photoshop para hacer parecer que la esposa de Rivera estaba embarazada: "#ArribaElPhotoshop", escribió la modelo tamaulipeca, además de que también añadió un mensaje en el que confesaba que desea que su amiga pueda cumplir su sueño de embarazarse este año: "Ya queremos".

Hay que recordar que Rodríguez desmintió tajantemente la mañana de ayer jueves que se haya embarazado durante su luna de miel y a modo de broma se paró frente a las cámaras para mostrar que todavía tenía el abdomen plano: "No estoy embarazada, sí es el plan como ustedes lo saben, esperamos que se nos cumpla este año y cuando eso suceda obviamente se van a dar cuenta por nosotros, a través de nosotros".

Cynthia desmintió estar embarazada

Respecto a su boda, Cynthia prefirió no compartir ningún detalle pese a que sus compañeros de Venga la Alegría la cuestionaron varias veces y ella prefirió limitarse a solo decir que estaba plena y feliz en esta nueva etapa de su vida como esposa del ganador de La Academia: "Soy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta... el amor no se puede ocultar", declaró la coahuilense y luego anunció que salía de VLA pero aclaró que no se iba a Televisa.

Fuente: Tribuna e Instagram @kristalsilva_