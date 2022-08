Tras 9 años desaparecida de TV Azteca y caer en coma, protagonista llega de luto a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exprotagonista de telenovelas de TV Azteca, quien hace 9 años hizo su último proyecto en la empresa pues tuvo que retirarse por problemas de salud, aparece ante las cámaras de Televisa ahogada en llanto y de luto. Se trata de la actriz argentina Margarita Gralia, quien no pudo evitar romper en llanto al despedirse de su amigo, el primer actor Manuel Ojeda, tras anunciarse su muerte este jueves 11 de agosto a los 81 años de edad.

Como se recordará, Gralia empezó su carrera artística en la televisora de San Ángel en los años 80, actuando en melodramas como Amor Ajeno, La Pasión de Isabela, De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados, sin embargo, en 1997 se fue al Ajusco y debutó en la exitosa Mirada de mujer. En 1999, Gralia obtiene su primer protagónico en Besos prohibidos y también se unió al elenco de Cuando seas mía y La heredera.

Margarita Gralia

Su papel más recordado es el de 'Paz Achaval Urién' en Amor en Custodia (2005), en donde trabajó junto a Sergio Basañez, Paola Núñez y Andrés Palacios. La historia marcó un antes y un después en su carrera e hizo más telenovelas como Tengo todo excepto a ti, Entre el amor y el deseo y La mujer de Judas, sin embargo, hizo su última participación en una en Destino, en el 2013, ya que empezó a tener problemas de salud que la forzaron a retirarse de la actuación y la dejaron en coma.

La actriz de 67 años padecía una contracción reversible de arterias cerebrales, para lo cual la tuvieron que inducir a un coma, del cual afortunadamente logró recuperarse sin secuelas. Aunque no había regresado a los escenarios hasta este 2022, la argentina se ha mantenido activa pues tiene un restaurante llamado 'Chocolate y Churros San Agustín' en San Miguel de Allende, Guanajuato. No obstante, ahora reaparece pero por la terrible noticia del fallecimiento de Manuel Ojeda, a quien consideraba un gran amigo.

Manuel Ojeda, QEPD

En entrevista con Televisa Espectáculos, la argentina compartió ahogada en llanto todo lo que significó el histrión para ella, relatando que se enteró por medio de la radio de la noticia: "Fue un golpe como un mazazo, no me lo esperaba. Manuel fue el primer amigo que tuve en México. La primera participación en una telenovela hace 40 años fue él mi galán... y fue mi amigo. Yo no tenía a nadie aquí y fue como familia. Me hizo partícipe de todos sus amigos personales", dijo Gralia con la voz entrecortada.

Sobre cómo surgió una amistad entrañable, contó: "Cuando le llegó una invitación a él para hacer la película que hizo con Michael Douglas le organicé un festejo para felicitarlo. Averigué con alguien quiénes son sus amigos, me dieron los teléfonos, yo los llamaba. Nadie me conocía pero les dije: 'quiero celebrar a Manuel' y los invité. Participé en ese grupo que fue creciendo... que también estaba Adrianita Roel, que se acaba de ir también y era un grupo hermoso que se están yendo y... era familia para mí", dijo entre lágrimas.

La actriz siempre admiró la discreción para vivir del actor y finalmente, manifestó: "Últimamente nos veíamos poco porque la vida así es pero el cariño estaba intacto. Venía leyendo los mensajes que tengo de él de Whatsapp: 'Te quiero mucho, mucho' y 'pronto nos vemos'. Mi familia, mi papá, mi mamá lo conoció... mis hermanas, mi sobrina", relató la actriz con profunda tristeza. El histrión falleció luego de varias semanas hospitalizado por causas naturales. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna