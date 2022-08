Tras hundir a Legarreta y amorío con ejecutivo de Televisa, exconductora de 'Hoy' sale de 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica conductora y actriz, quien formó parte del programa Hoy y hace unos años arremetió en contra de Andrea Legarreta, causó tremenda sorpresa debido a que no apareció al aire en el programa Venga la Alegría y todos sus fans de TV Azteca quedaron en shock. Se trata de la guapísima Anette Cuburu, quien la mañana de viernes 12 de agosto no se presentó a trabajar en el mencionado matutino.

La 'Güera' estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y su primer trabajo fue conducir un programa de ventas, luego grabó algunos episodios de la serie de comedia ¿Qué nos pasa? junto al fallecido Héctor Suárez y apareció en Mujer, casos de la vida real. En 1999 se cambió a la televisora del Ajusco para realizar la telenovela El candidato, además de que trabajó en Lo que callamos las mujeres y luego de unió al elenco de Con sello de mujer.

Sin embargo, luego de contraer matrimonio con Alejandro Benítez, un poderoso ejecutivo de Televisa, la presentadora mexicana volvió a su antigua 'casa' y se unió al elenco de Hoy, lo cual cataloga como una de las peores decisiones de su vida. Cuburu asegura que dos compañeras le hicieron la vida imposible mientras estuvo en esta emisión y una de ellas fue Andrea Legarreta, quien presuntamente la trató muy mal.

Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad... La gente que no quiere ser mi amiga, no tiene por qué serlo, ni lo necesito", dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.