VIDEO: Tras avergonzar a Ángela, Pepe Aguilar paraliza a sus fans con tremendo aviso

Ciudad de México.- Después haber sonrojado a Ángela Aguilar, durante su video de cumpleaños, el pasado domingo, 7 de agosto, luego de insinuar que él y su esposa, Aneliz habrían hecho cosas subidas de tono en la habitación del hotel donde se estaban hospedando, en Nashville, Estados Unidos, el famosos reapareció y dio tremenda noticia a través de sus redes sociales... ¿será que se retira de los medios?

Nada podría estar más lejos de la realidad que el hecho de que Pepe Aguilar llegase a despedirse de los escenarios, actualmente, lo que sí es verdad es que el hijo de Flor Silvestre hizo pública su más reciente colaboración con el grupo Intocable, con quienes hace tres meses estrenó el tema musical, No me hablen de amor; sin embargo, las sorpresas para sus seguidores no quedaron ahí, ya que, durante la tarde de este viernes, 12 de agosto, el cantante de 'Mi Credo' estrenó el video musical de esta pieza, a través de su cuenta oficial de YouTube. Cabe resaltar que el clip no tiene más de 30 minutos de haber sido lanzado al publico y ya cuenta con más 3 mil visitas.

Entre otras cosas, el pasado jueves, 12 de agosto, el hijo de Antonio Aguilar dio de qué hablar tras hablar por primera vez sobre la relación de su hija menor, Ángela y el compositor Gussy Lau. De acuerdo con algunos informes, la exclusiva se la llevó el medio Despierta América, donde fue cuestionado sobre su postura con el escándalo del que la denominada princesa de la música regional mexicana fue presa hace algunos meses.

Pepe Aguilar en 'Despierta América'

De acuerdo con las declaraciones de Pepe, sí bien, la intérprete de 'La llorona' fue la más afectada por todo lo sucedido con Lau, lo cierto es que a él también le dolió toda la situación, asegurando que tanto el intérprete como su familia se enfocaron en apoyar plenamente a Ángela. También reveló que no le guardaba rencor a Gussy, enfatizando que espera que ambos puedan aprender de la dura experiencia que vivieron; sin embargo, aún se desconoce cuál será el destino del compositor en la empresa de los Aguilar.

Todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones, y yo le deseo lo mejor en la vida, simplemente hay maneras de saber hacer las cosas, y creo que la vida sigue, no pasa nada, es una lección más, es un aprendizaje más y el chavo tiene mucho talento. Aquí o en donde esté va a seguirlo teniendo

