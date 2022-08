Adiós a Justin Bieber: BTS se convierte en la banda más escuchada de la historia de YouTube

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- No cabe duda que, desde su creación, la banda compuesta por Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope y RM, se ha convertido en todo un fenómeno global, logrando así, romper varios récords de audiencia fuera de Corea del Sur, un logro que no cualquier banda ha conseguido, por lo que no es de extrañares que Bangtan Sonyeondan, hayan destronado a nada más y nada menos que a Justin Bieber como la celebridad más escuchada de YouTube.

Como algunos recordarán, a mediados de la década del 2000 y principios de los años 2010, el intérprete de 'Yummy', 'Peaches', 'Baby' y 'Ghost', era uno de los famosos mejor remunerados de la industria del pop, por lo que, con el pasar del tiempo se convirtió en el cantante más escuchado de la plataforma de videos de Google, logrando obtener un total de 26 mil 732.1 views en esta pagina de Internet; sin embargo ese récord ya fue arrebatado por la banda surcoreana, BTS.

BTS gana el primer lugar en los artistas más escuchados

De acuerdo con las recientes cifras de YouTube, los intérpretes de Boy with Luv, Butter, Yet to come, Dynamite y Spring Day, lograron destronar al exnovio de Selena Gomez, con un total de 26 mil 737.2 visualizaciones más, es decir que, por alrededor de 5 reproducciones más la boy-band se llevó el merito a convertirse en los artistas más escuchados de la historia de la plataforma de videos.

BTS supera a Justin Bieber

Según información de dicho ranking, los famosos que componen el ranking 10 de los artistas más escuchados en YouTube son: BTS, como ya se mencionó están en el primer lugar; Justin Bieber, quien ocupa el segundo; Ed Sheeran, quien quedó en tercero; Bad Bunny, en cuarto; Taylor Swift, en quinto; Katy Perry, en sexto; la cantante colombiana, Shakira, en séptimo; Ozuna, va para octavo; Eminem, en noveno; y la exactriz de Victorius y Sam y Cat, Ariana Grande, en décimo, con un total de 20 mil 112 views.

