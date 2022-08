Adiós TV Azteca: Tras exhibir catálogo de Televisa y desfigurarse, desaparecida actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras acabar desfigurada en uno de sus papeles de villana más recordados en las telenovelas y haber hablado sobre el supuesto catálogo de Televisa, una famosa protagonista que lleva 10 años sin hacer un melodrama aparece en redes del program Hoy. Se trata de Lucero, quien apareció con su exesposo Mijares pues ambos fueron cuestionados sobre si retomarían su relación luego de 11 años divorciados.

Como se recordará, Lucero protagonizó telenovelas en San Ángel como Chispita, Alborada, Lazos de amor, Soy tu dueña y Por ella soy Eva, esta última en el 2012. En 2008 fue la villana en Mañana es para siempre y tuvo uno de los finales más trágicos. La llamada 'Novia de América' dio vida a la malvada 'Bárbara Greco' quien se quema viva y acaba desfigurada y en la cárcel. Hace unos años, fue involucrada en un fuerte escándalo pues se filtró una foto de su supuesta ficha en el 'catálogo' de actrices de la empresa.

Lucero como 'Bárbara Greco'

En la fotografía además de su foto estaban más datos personales. Se dice que a través de ese catálogo se ofrecían actrices a inversionistas y a cambio ellas recibían protagónicos y citas con productores, sin embargo, esto nunca se confirmó y hasta ahora sigue siendo una leyenda urbana del medio. La propia artista apareció en el programa Ventaneando de TV Azteca afirmando que ella nunca conoció algo así y desmintió formar parte de este.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", dijo.

Desde que abandonó la ficción, se dijo que fue vetada de la empresa de San Ángel porque al terminar su contrato de exclusividad firmó con Telemundo, sin embargo, regresó en el 2017 para participar en reality shows como La Voz Kids México y El Retador, en donde ya no regresará este año para la segunda temporada. Y es que ahora está más enfocada en la música y no sola, sino con su exmarido Mijares, con quien se casó en 1997 y se divorció en 2011 tras 14 años juntos y dos hijos en común.

Lucero y Mijares duraron 14 años casados

Ambos se llevan de maravilla y están conquistando al público con su gira 'Hasta que se nos hizo', en el cual demuestran la química que hay entre ellos, sin embargo, esto ha hecho pensar a sus fanáticos que aún podría haber algo de amor ahí, por eso aprovecharon para responder a este cuestionamiento en una entrevista para Univisión retomada en la cuenta de Twitter del programa Hoy. Luego de que Jennifer Lopez volviera con su exprometido Ben Affleck tras 20 años, Lucero respondió si este podría ser su caso:

"Eso de volverse a casar y de regresar, y de volver a volver, ya no se usa. Solo JLo porque ella es especial, nosotros no", dijo entre risas en entrevista con Alan Tacher para Despierta América. Y es que explicó que se lleva tan bien con su ex en el escenario, que no tendrían porque compartir vida de pareja otra vez. "A lo largo de todo este tiempo nos hemos dado cuenta de que nos va muy bien cantando juntos y ya. O sea, cantamos y ya, cada quien para su santo, y así muy felices", comentó.

Por su parte, el intérprete añadió: "Aparte de cada quien para su santo, vivimos a 20 metros, y entonces eso desde el principio estuvo muy cómodo por los chavos (sus hijos). No hay nada de que a ti te toca 15 días, a mí me toca hasta la siguiente quincena, y sobre todo por el tipo de trabajos que tenemos". Y sobre la petición de fans en conciertos de darse un beso, la 'Novia de América comentó que todo es en tono de broma, pues cabe recordar que los dos tienen pareja en la actualidad.

Jugamos mucho y yo creo que la mayoría de la gente entiende muy bien cuando hacemos bromas, obviamente, es broma y es con las ganas de que la gente se entretenga y se divierta", finalizó.

Fuente: Tribuna