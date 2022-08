Divorciada: Tras romance con ejecutivo de Televisa y 18 años retirada, protagonista llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica protagonista de Televisa, quien hace 18 años dejó de hacer telenovelas y se mudó a Estados Unidos, aparece en redes del programa Hoy pues recuerdan su historial amoroso, el cual incluye dos divorcios y relaciones de alto perfil. Se trata de Kate del Castillo, quien hace años sostuvo un romance con el dueño de Televisa Emilio Azcárraga Jean y se rumoró que fue vetada de San Ángel por haber estado en TV Azteca.

Como se recordará, Kate empezó su carrera en la actuación en los 90's y fue la estrella de melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel. Aunque gozó de gran éxito en la empresa, luego de terminar su romance con el alto ejecutivo de la televisora, optó por buscar oportunidades en el país vecino. No obstante, después de su reunión con 'El Chapo' Guzmán en el 2015, tuvo que abandonar México por problemas con autoridades.

Kate del Castillo en 'La Mentira'

Este problema legal provocó que Kate fuera señalada en México y ella misma ha revelado que se quedó sin ahorros por pagar su defensa durante tantos años. Aunque actualmente protagoniza la serie de Telemundo La Reina del Sur, la actriz sufrió una crisis laboral y económica en algún momento, por lo que decidió crearse ella misma las oportunidades fundando la compañía Cholawood Productions, con la que incluso pudo regresar a México a trabajar.

Y ahora, Kate reaparece en la cuenta de Twitter del Programa Hoy luego de que se dijera que fue vetada por haber estado en TV Azteca, ya que el portal Las Estrellas retomó su historial amoroso. Y es que la vida personal de la actriz siempre ha llamado la atención pues ha tenido relaciones, y hasta se ha casado y divorciado, de hombres famosos. Primero contrajo nupcias en una íntima ceremonia con el exfutbolista Luis García en el 2001.

Kate del Castillo y Luis García

Pese a que lucían muy enamorados, se divorciaron 4 años después y aunque no revelaron nada sobre su separación en ese momento, Kate luego rompió el silencio y afirmó que sufrió abuso físico a manos del deportista. "Lo que pasé en ese matrimonio fue muy duro", dijo la actriz en una campaña contra la violencia, en la que nunca mencionó directamente a su expareja, aunque ella habló abiertamente del tema en entrevistas posteriores.

Tras su divorcio, sostuvo un intenso romance con el actor Demián Bichir, el cual habría comenzado cuando él todavía estaba casado con Lisset: "Pues que me pone el cuerno (con Kate). Se la encontró en algún lugar, pero hubiera pasado con ella o con otra, realmente algo no estaba bien en la relación para que se puede meter otra persona", dijo la actriz sobre la infidelidad. Tras varios años juntos, pusieron punto final a su noviazgo y en 2009, Kate se casó por segunda vez con Aarón Díaz, casi 10 años menor.

Kate del Castillo y Aarón Díaz

Aunque todo parecía ir bien, en julio de 2011 anunciaron su separación, de la que años después habló Kate del Castillo en diversas entrevistas: "Me gustó, me enamoré (por eso me casé)... Pero la verdad yo nunca me quise casar. Yo siempre le dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás, sus papás y él quería que nos casáramos", dijo. Actualmente, la mexicana de 49 años tiene una relación con el director y fotógrafo Edgar Bahena, quien es 10 años menor. Ambos están muy felices y seguido presumen su amor en redes.

