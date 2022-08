En la cárcel: Tras veto de Chapoy y abusar de cirugías, actriz de Televisa reaparece desfigurada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber estado 4 años en la cárcel en el 2000 y haber sido vetada en TV Azteca por un conflicto legal contra la empresa y la titular de Ventaneando Pati Chapoy, polémica actriz y cantante reaparece en redes sociales y luce irreconocible. Se trata de Gloria Trevi, quien se volvió tendencia luego de aparecer en un video contando una experiencia que tuvo backstage en su gira, sin embargo, no por lo que dijo sino por su aspecto físico.

Como se recordará 'La Trevi' estuvo en la cárcel en el 2000 por los delitos de rapto y corrupción de menores, sin embargo, fue liberada en 2004 tras ser exonerada de los cargos al no encontrar pruebas suficientes para condenarla. Pese a este fuerte escándalo del supuesto Clan Trevi-Andrade, con el tiempo pudo retomar su carrera musical y en las telenovelas de Televisa, logrando participar en melodramas de San Ángel como Libre para amarte, la cual protagonizó en 2013.

Sin embargo, a inicios e los 2000 empezó una batalla legal con el Ajusco y Pati Chapoy que hasta la fecha continúa luego de que los señalara por presuntamente iniciar una campaña de desprestigio en su contra. Tras este conflicto, acabó vetada de esa empresa y desde entonces ha trabajado con Televisa. Aunque la productora Carla Estrada prepara su bioserie para Las Estrellas, hace unos meses anunció que por ahora se ha pospuesto.

'La Trevi' ha recibido duras críticas por su pasado y el presuntamente abusar de cirugías, sin embargo, ha logrado salir adelante. Enfocada en su gira musical, ahora vuelve a estar en el ojo del huracán luego de darse tremendo beso con Mónica Naranjo en pleno concierto hace unas semanas, pues se volvió viral un video en el que aparece contando una experiencia del backstage de sus conciertos. El clip provocó burlas y miles de reacciones criticando su rostro, pues aseguran que luce ya "desfigurada".

La cantante de 54 años aún cuenta con una figura espectacular, como lo presumió en una publicación de Instagram, sin embargo, usuarios de Twitter aseguran que ya se excedió con el bótox y cirugías pues sus ojos lucen bastante rasgados y afirman que en un intento de verse más joven su rostro ya no es el mismo. Incluso, la compararon con la vedette Lyn May y los memes sobre sus supuestos retoques no se hicieron esperar. ¿Tú qué opinas de su nuevo aspecto?

