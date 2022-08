"No me voy a exhibir": Por este motivo, Erasmo Catarino no quiso cantar con rubí en 'La Academia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el cantante de Guerrero, Erasmo Catarino fuera anunciado para para cantar con la participante de La Academia, Rubí Ibarra, este sábado dejó a todos sorprendidos, luego de que decidiera no presentarse, a lo cual el afirmó a través de una transmisión en vivo que no aceptó tras no llegar a un acuerdo con la producción del reality.

Y es que el exmaestro, mencionó a través de su TikTok, que no aceptaron los temas que él propuso para entonar junto a la originaria de San Luis Potosí, por lo cual llegó a la conclusión de no presentarse, a lo que el cantante Menny Carrasco que tomar su lugar, llamando la atención de muchos televidentes, quienes no se esperaban dicho cambio.

Por los temas que yo propuse, porque yo no tenía espacio para ensayar, lógicamente ella está dentro de la casa y tiene la posibilidad de poder ensayar, de aprenderse el tema, cosa que yo no pude hacer", comenzó a explicar.

Además continuó que el público se merece respeto, por lo que él considera que no es correcto que se presente con un tema que desconoce, además de que no tiene tiempo de ensayarlo por cuestiones de trabajo, sin embargo, él pone en claro que tiene mucho cariño con ese proyecto, mismos que le abrió las puertas en el año 2005, logrando así saltar a la fama.

Yo creo que el público merece respeto, ella merece mucho respeto porque yo no podía pararme con un tema que yo no me sé. La Academia merece respeto, a este proyecto que yo le tengo un cariño enorme entonces ellos me dicen el jueves, ‘pues no, no va a ser nuevamente el tema que traen para el dueto’ y le digo ‘no puede ser, yo no voy a cantar ese tema que no me sé, si no cantamos uno de esos dos temas, yo no puedo ir porque estoy ocupado. Yo volaría de donde yo anduviera para poder llegar solamente el sábado para poder estar sabiendo yo que Rubí se aprendería el tema pero yo no tengo tiempo para ensayar, estoy metido con mi proyecto y quiero que me entienda", agregó.

Por último, puso en claro que hay personas que van a llegar a criticarlo, sin embargo, su decisión es tomada con base al respeto que tiene ante el escenario, pues menciona que jamás recibió una respuesta de la producción ante la petición de que le cambiaran las canciones que él propuso, por lo que consideró que esa es una mala forma de exhibirlo ante el público.

Mucha gente va a decir ‘ay qué mala onda la dejaste’ y no la dejé, quiero decirles que le deseo el mayor de los éxitos. La producción tiene parte de culpa de esto, la producción sabía, le mandé dos propuestas, nunca me mandaron ninguna propuesta, me dijeron el jueves en la tarde, ‘vas con este tema que dijimos’ y no porque no puedo, se los aclaré si no voy con un tema que yo me sé yo no me voy a exhibir ni voy a salir mal porque cualquiera tiene que ensayar, es una pista, no música en vivo", concluyó.

