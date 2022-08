Shock en Televisa: Tras cancelar su boda, Irina Baeva confirma separación de Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras revelar que su boda había quedado suspendida y especulaciones sobre que la relación entre ambos llegaría a su fin, la actriz rusa Irina Baeva sorprende al confirmar separación de su prometido, el galán de Televisa Gabriel Soto. Sí, y es que apenas hace unos días, fue el mismo protagonista de Los caminos del amor quien indicó que se cancelaba el enlace nupcial que tenían programado para este año, luego de posponerlo varias veces desde su compromiso, anunciado en el 2020.

Como se recordará, tras hacer público su romance en enero del 2019 luego de que el histrión se divorciara de Geraldine Bazán en medio de señalamientos de que él le habría sido infiel con Baeva, los señalamientos hacia la villana de Amor dividido de ser una "rompehogares" y una "robamaridos" nunca han cesado. Luego de que la propia madre de las dos hijas de Soto, Bazán, hiciera un video exhibiendo todo lo que sucedió entre su entonces marido e Irina, el público explotó contra ella.

Ya con el paso del tiempo, el escándalo ha ido bajando de intensidad, sobre todo luego de que en pleno cumpleaños 28 de la rusa el 25 de octubre del 2020, ambos se comprometieran en matrimonio. No obstante, con la participación de Soto en La Madrastra, donde trabajan dos de sus exparejas (Martha Julia y Aracely Arámbula) empezaron a crecer rumores de tensión en la pareja, aunque el actor de 47 años lo ha negado.

Posteriormente, anunciaron que habían pospuesto su boda presuntamente por la pandemia por Covid-19 y luego por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Aunque la primera fecha tentativa fue el pasado 14 de mayo, no se concretó. Luego la actriz indicó que sería entre agosto y septiembre, aunque ya no en Acapulco, Guerrero que es donde querían por la temporada de huracanes. No obstante, esto tampoco se les cumplió.

Ahora, un par de meses después de dichas declaraciones, el histrión de 47 años confesó que desafortunadamente volvieron a cancelarla. Insistiendo que es porque los costos de viaje y la incertidumbre en ese país europeo es muy grande, añadió que si no está la familia de Irina "para qué hacemos la boda", además de comentar que con este nuevo proyecto, todo se dificultó. Y tras rumores de que en realidad habría problemas de pareja y por eso no habrían contraído matrimonio, ahora confirman su separación.

Sí, en medio del escándalo, Baeva anunció a través de sus historias de Instagram que efectivamente se separará del galán de telenovelas, no obstante, por ahora solo físicamente pues ella se va a Europa mientras él se queda en la CDMX. "Primera parada Barcelona, España", escribió la actriz e 29 años en la fotografía. Aunque se desconoce si viaja por placer o por trabajo, se sabe que Soto está actualmente en la CDMX pues tiene que grabar su nueva telenovela con Susana González.

