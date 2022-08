De terror: Exnovia de Luis Miguel es víctima de la delincuencia mientras estaba de vacaciones

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Recientemente, una afamada cantante y exnovia de Luis Miguel fue víctima de la delincuencia, después de que un grupo de ladrones ingresaran a su hogar, de donde se presume que habrían robado diversas pertenencias. Sí bien, la celebridad habría intentado mantener todo en privado, la información se filtró recién este domingo, 14 de agosto, cuando el medio estadounidense, Page Six hizo explotar la bomba.

Se trata de Mariah Carey, intérprete de mega éxitos como All I Want for Christmas Is You, Without You, Heroe, When You Believe y W Belong Together. Parece ser que la intérprete de fama mundial sufrió el robo durante el mes de julio, cuando ella se encontraba en medio de sus lujosas vacaciones en Capri, Italia, junto a su novio Bryan Tanaka, así como con sus mellizos Monroe y Moroccan. Se estima que la famosa habría estado documentando su viaje, a través de sus redes sociales.

Asaltan casa de Mariah Carey cuando estaba de vacaciones

De acuerdo con algunos informes, habrían sido las publicaciones de la cantante las que alertaron a los delincuentes de que su mansión, de nueve habitaciones y 13 baños, en Atlanta, Estados Unidos, se encontraba desocupada, por lo que se habrían aprovechado este momento de vulnerabilidad para invadir el domicilio y extraer todo aquello que les fuera de utilidad. Tal parece que Carey se llevó una desagradable sorpresa cuando regresó de sus vacaciones.

Por el momento, las investigaciones del asalto se encuentran en las primeras etapas, motivo por el que el Departamento de Policía de Atlanta se ha negado a brindar información a los medios de comunicación acerca de la identidad de los asaltantes o sí es que cuentan con mayores pistas de lo ocurrido en el hogar de la exnovia de Luis Miguel y exesposa de Tommy Mottola.

Mansión de Mariah Carey

Como muchos sabrán, gracias a la serie del 'Sol', Mariah Carey y el exnovio de Aracely Arámbula, entablaron una relación amorosa en el año de 1998, justo después de que la cantante se separó del ahora esposo de Thalía. De acuerdo con algunos datos, fueron los representantes de ambos quienes pensaron que harían una buena pareja, por lo que el manager de Mariah le dijo que Luis Mi quería conocerla, mientras que el trabajador del famoso le dijo que era ella quien quería conocerlo a él. Si bien su romance fue apasionado, ambos optaron por separarse en el año 2001.

Fotografía de Mariah Carey con Luis Miguel

Fuentes: Tribuna