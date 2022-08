Golpe a TV Azteca: Tras casi morir y quedar fuera de 'Hoy', querida conductora vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa actriz y conductora, quien estuvo a punto de morir tras sufrir un paro cardíaco, dio un fuerte golpe al rating de TV Azteca debido a que recientemente anunció su regreso a Televisa y acaba de confirmar su participación en una nueva telenovela. Se trata de la famosa y querida Silvia Lomelí, quien se tuvo que alejar de la actuación obligadamente debido a que tuvo severas secuelas luego de que estuviera al borde de perder la vida.

Durante la época de los 2000 la mexicana se volvió en una de las favoritas en la televisión mexicana, sin embargo, en 2004 un infarto frenó su carrera artística y la hizo renunciar a la fama. La intérprete se encontraba en plenas grabaciones del melodrama Misión SOS cuando sufrió el ataque cardíaco. Tras esta delicada complicación de salud, Silvia tuvo problemas para memorizar y esto causó su retiro de la actuación.

A lo largo de su impecable trayectoria condujo exitoso reality Código Fama y además participó como actriz en Cómplices al rescate, también formó parte del elenco de Hoy en su versión para fines de semana Hoy Sábado durante cinco años junto a Juan José Ulloa. En 2019 Lomelí volvió a pisar los foros de este matutino pero solo como invitada. Uno de sus últimos trabajos como actriz fue grabar algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe.

Además de que este año regresó a las novelas con Contigo Si y en una reciente entrevista exclusiva con la revista TVyNovelas la actriz declaró que la pasó muy bien grabando este proyecto y que ya se encuentra a punto de iniciar otro: "Aunque me bajoneaba me sentía muy apapachada por la producción, si fallaba en algo, el productor Nachito Sada me daba una segunda toma, entonces me sentí bien y siento que ahora estoy lista (para regresar)".

Silvia participó en la novela 'Contigo Sí'

Lomelí también reconoció que no ha sido fácil reintegrarse a su trabajo en el mundo del entretenimiento: "De repente estoy bien y aparezco en pantalla y de repente ¡pum! otra vez al hospital". Además de la mencionada novela, la reconocida actriz también hizo algunos capítulos de la serie ¿Tú crees? que se acaba de estrenar en el Canal de Las Estrellas y anunció a todos sus seguidores que ya está a punto de arrancar otro proyecto.

Silvia explicó que recibió una oportunidad del productor Carlos Moreno y explicó que se sumará al elenco del melodrama Mi secreto, donde solamente hará una participación especial pero dijo que se siente contenta de reactivarse: "Estoy empezando con Mi Secreto, el productor es un gran ser humano y me ha apoyado, será un personaje especial porque Carlos está conjuntando una serie de personajes especiales, grabo en septiembre y eso me tiene muy contenta", declaró a TVyNovelas.

