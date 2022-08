Hollywood en shock: Muere actriz de la serie 'Beverly Hills, 90210' tras no salir de coma

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Una de las actrices más queridas de la televisión estadounidense es Denise Dowse, a quien el público conoció mucho más durante la década de los 90 debido a que fue parte del elenco de la serie juvenil Beverly Hills, 90210 donde ella interpretó a la 'subdirectora Yvonne Teasly', personaje que figura en su larga carrera actoral y que se quedará en la memoria de los fans ya que este sábado 13 de agosto ocurrió su deceso.

Familiares de la actriz destacaron que desde hace varios días ella había presentado un cuadro grave de meningitis viral, enfermedad que la hizo caer en coma de manera natural y no inducido por los médicos que ya la atendían; no obstante, no pudo salir de dicho estado y fue declarada muerta a los 64 años de edad. Si bien el deceso sucedió el sábado, se emitió un comunicado de prensa hasta la madrigada de este domingo 14 de agosto, momento en que sus seguidores comenzaron a difundir mensajes de despedida para la antes mencionada.

"Quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros amigos y familiares por todo el amor y las oraciones. Es con gran pesar que les informo a todos que mi hermana, Denise Dowse, se ha adelantado para encontrarse con nuestra familia en la vida eterna", escribió la hermana de la actriz Tracey.

La actriz Denise Dowse estaba en coma. Foto: Twitter @PersonajesTV

Con un extenso mensaje publicado en la red social Instagram, la familia resaltó que Denise Dows se caracterizaba por ser una "hermana increíble" quien a la vez se ocupaba de su público, pues si bien el proyecto de más popularidad en el que participó fue el de Beverly Hills, 90210, también dejó su legado en series como Hechiceras, Grey's, Anatomy, Expedientes secretos X, El Guardián, Moesha y películas como Réquiem por un sueño, Doctor Dolittle o The Resident, por mencionar algunos.

En más detalles, se reveló que la actriz estuvo en coma por más de una semana luego que, a consecuencia de la enfermedad viral que padecía, sufrió una inflamación de las membranas que rodeaban su cerebro y médula espinal, deceso que ha sacudido a toda la audiencia pues se tenía la esperanza que se recuperara y continuara alegrando la vida de los televidentes; no obstante, al conocerse su deceso, elenco de la popular serie juvenil de inmediato se pronunció por el hecho.

Tal fue el caso del actor Ian Ziering quien en el pasado interpretara a 'Steve Sanders', mismo que a través de las redes escribió: "Es tan desgarrador decir que Denise Dowse ha fallecido. A lo largo de todos mis años trabajando en Beverly Hills 90210, mis escenas con Denise siempre serán recordadas con el mayor respeto por su talento y cariño por el alma amorosa que era", mensaje que además compartió con una fotografía donde la actriz interpretaba el papel por la que el público juvenil la conoció.

Instagram @ianziering

Fuente: Tribuna