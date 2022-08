'La Academia': Tras desaire de Lolita Cortés, William Valdés no se queda callado y le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado, 13 de agosto, se vivieron momentos tensos en el último concierto de La Academia, luego de que acudiera como invitado el tiktoker, Paco de Miguel, quien realizó la dinámica de la entrega de los Premios OMG, junto al conductor de TV Azteca, el cubano, William Valdés; sin embargo, parece ser que el cómico no fue del agrado de la critica, quien no dudó en mostrar su molestia al ser blanco de los chistes de éste. Motivo que desató la furia del exintegrante de CD9, quien no dudó en hundir a la cantante y actriz, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Como ya se mencionó anteriormente, el comediante, Paco de Miguel acudió a La Academia con su personaje de 'La Maestra', mientras presuntamente intentaba entregar los premios OMG de TikTok, en la categoría a 'Mejor Drama'; sin embargo, el influencer señaló que no podría entregar dicho premio a Lolita Cortés y Alexander Acha, debido a la serie de conflictos que tuvieron durante toda la temporada, es posible que este hecho provocara la molestia de la protagonista del musical de La Bella y La Bestia, ya que no ocultó su cara de disgusto y posteriormente procedió a tomarse una selfie.

Incluso, William Valdes notó este desaire y señaló que a la critica no le habría gustado el comentario de Paco, a lo que ella respondió que "ni siquiera lo estaba oyendo". Parece ser que este último desplante no fue del agrado del conductor de Venga la Alegría, quien no dudó en despotricar en contra de la cantante, actriz y bailarina, a través de su cuenta oficial de Twitter, luego de que concluyó el reality show, argumentando que, lo que Lolita había hecho era una "grosería".

Una cosa es que no te gusten los chistes, una cosa es que (se) estén pasando de lanza. Pero ser la anfitriona de un evento e ignorar lo que tus compañeros hacen en el escenario es una grosería. Punto. Tengas la carrera que tengas. Con razón todo lo que dicen", declaró el excantante

Sin embargo, sus quejas fueron recibidas con molestia por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en hundirlo por distintas razones, algunos lo hicieron por las notables faltas de ortografía en su publicación, mientras que otros tacharon al mismo William Valdés de ser poco talentoso. Otros más señalaron que el sketch de Paco de Miguel no fue gracioso, por lo que Lolita no tendría ninguna necesidad de prestar atención, especialmente cuando se estaban burlando de ella.

