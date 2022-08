¿No la soporta? Hija de Ben Affleck luce incomoda mientras camina junto a Jennifer Lopez

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Sí bien, han pasado pocas semanas desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron el 'sí acepto' en un altar de Las Vegas, en Estados Unidos, ambos famosos no dejaron de dar de qué hablar, después de que la intérprete de 'On the floor' publicó una fotografía de ella acostada en una cama, cubierta únicamente por un edredón y algunas sábanas, lo que dejaba a la imaginación lo que el actor de 'Batman' y ella habrían hecho en el recinto algunas horas atrás.

Derivado de esta situación, el histrión de Desaparecida fue presa de una gran cantidad de memes e incluso se convirtió en tendencia en Twitter durante varios días, ya que, hubo mucha gente que estimaba que la actriz de Nunca más y Experta en bodas habría mantenido sumamente ocupado a Affleck durante su luna de miel. Este hecho, habría causado la molestia en Ben e incluso, recientemente, una fuente cercana a él, reveló que éste no habría disfrutado de su romántica escapada a París con J Lo, esto debido a la gran cantidad de paparazzis, quienes no dejaron de acosarlos durante todo el viaje.

Ben Affleck no habría disfrutado de su luna de miel

Parece ser que, el amigo de Jason Momoa no es el único que se siente disgustado por la constante presencia de la prensa en su vida, ya que, este domingo, 14 de agosto, la hija mayor del actor y Jennifer Garner, Violet Anne Affleck Garner, fue captada caminando con su nueva y atractiva madrastra por las calles de Nueva York, tal parece que ambas se dirigían a uno de los enormes rascacielos de esta ciudad; sin embargo, la jovencita lucía un tanto desubicada, esto es debido a que justo en frente y a un costado, había hombres retratándola a ella y a Jennifer Lopez.

Hija de Ben Affleck y Jennifer Garner mirando a un paparazzi

Un corto video, publicado por el Daily Mail mostró que ambas mujeres eran custodiadas por un guardaespaldas, mismo quien, rápidamente abrió la puerta del edificio para que tanto J Lo como su nueva hijastra ingresaran al inmueble. Anteriormente, una fuente le mencionó al medio Page Six que Ben estaba acostumbrado a unos cuántos paparazzis, de vez en cuando, pero todo cambió luego de que él concretó su relación con Lopez y, parece ser que este acoso también lo sufren sus hijos, tal y como recientemente lo vivió Violet.

Fuentes: Tribuna