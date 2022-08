¿No le gustó? Lolita Cortés molesta por broma de Paco de Miguel; él la acusa con Alexander Acha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera noche de la final de La Academia: 20 años ha dejado mucho de qué hablar, en especial por la presencia de los invitados que comenzaron engalanando la noche más importante del proyecto de TV Azteca, algo por lo cual estuvo como invitado el tiktoker Paco de Miguel, quien se ha caracterizado por varios personajes de la sociedad, entre ellos el de 'Miss Lety' quien forma parte de la plantilla del 'Colegio Mira del Vergel' y quien además estuvo a cargo de la entrega de varios premios para los finalistas patrocinados por la plataforma que lo vio nacer.

Aunque todo formaba parte de un sketch de humor, la juez Lolita Cortés, quien se ha caracterizado por su temperamento fuerte, no tomó con gracia la broma que el tiktoker le hizo donde el antes mencionado le entregó el premio por 'drama total', todo en el marco en que la edición pasada la cantante, actriz y bailarina se hizo tendencia por haber abandonado molesta el foro de la televisora del Ajusco en señal de desapruebo por los académicos que estaban en la gran final.

"Dramas, (los de la) señora, maestra Lola con el director Alexander, bueno tampoco pueden competir porque es, repito, para los alumnos", dijo De Miguel ante el público.

Comentarios a partir del minuto 4:38

Aunque se esperaba que ella riera por el comentario que hizo el comediante, la juez se mostró seria y hasta ignoró al tiktoker, lo cual causó el enojo del mismo quien estaba bajo el papel de 'Miss Lety'. "No, ni siquiera lo estoy mirando", dijo Cortés visiblemente molesta tanto por la broma como por la presencia de Paco de Miguel, uno de los personajes más esperados de la noche.

Twitter @Shula_Dominguez

A modo de seguir la broma, De Miguel recordó uno de los momentos más icónicos de Lolita Cortés dentro del panel de jueces, donde con un semblante muy serio, pidió al público ya no votar por Jolette, participante de la cuarta generación, algo por lo que parafraseó: "¿Puedo pedir una cámara? ¿Dónde está? ¿Acá, de frente? Quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella. Por ella no pueden votar", dijo el tiktoker.

Este incómodo momento para ambos de inmediato generó varios memes en redes sociales; sin embargo, siguiendo su estilo, el comediante publicó en redes sociales un video donde de manera puntual 'Miss Lety' le pide al director de La Academia, Alexander Acha, llamarle la atención a "la maestra Lola", pues de lo contrario, se vería obligado a llegar a instancias más grandes, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) para emitir una sanción, todo en el marco en seguir bajo el papel y la escuela que el comediante ha creado para desarrollar a sus personajes.

Instagram @pacodemiguel

Fuente: Tribuna