Shock en TV Azteca: Conductores de 'Ventaneando' destapan la razón de sus ataques a 'La Academia'

Ciudad de México.- Luego del estreno de La Academia: 20 Años, los conductores de Ventaneando han sido criticados, principalmente, por los ataques que han lanzado al aire contra el reality show de TV Azteca, lo cual resulta curioso, debido a que se trata de un programa que es de su propia casa, y no es de la competencia, como en algún momento sucedió con Big Brother o con la misma Casa de los Famosos, programa de Telemundo, que recientemente llegó a su fin.

Existía el rumor que esta ola de malos comentarios surgía porque Pati Chapoy, titular del show, tenía problemas con los ejecutivos de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, motivo por el que el programa de espectáculos sufrió un recorte de horario hace algunas semanas, hecho que benefició al programa de Rocío Sánchez Azuara; sin embargo, esto no ha podido ser confirmado del todo, lo que sí es cierto, es que tal parece que los presentadores del programa de chismes, Daniel Bisogno y Pedro Sola se habrían hartado de ser señalados porque evidentemente no les agrada el show de telerrealidad, conducido por Yahir.

Yahir como conductor de 'La Academia'

Y es que, ambos conductores estuvieron despotricando en contra de La Academia, durante su último concierto, haciendo afirmaciones que apoyaban a algunos participantes u observaciones en contra de otros. Parece ser que en esos mismos posts en Twitter causaron el disgusto de los fans del reality show e intentaron defenderlo, motivo por el que Pedrito y Daniel reaccionaron con nuevas publicaciones en la red social del pájaro azul.

Por un lado, Bisogno, envió un tuit desde donde señalaba que, como comunicadores y trabajadores de Ventaneando, su trabajo era ver todo el contenido y hablar de lo que les gustó o no, ya que, de esta manera pueden hablar de manera mucho más profesional en el vespertino de espectáculos de Azteca Uno, asegurando, que de esa manera, han estado laborando durante los 26 años de emisión de show.

Para cualquiera que no sepa que nuestro trabajo en @VentaneandoUno es ver todo, estar en todas partes, nos guste lo que vemos o no, para así poder criticar y hacer lo que hacemos CORRECTAMENTE desde hace 26 años se lo informo, intenten hacer el propio y no pasen vergüenzas.