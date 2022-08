Tenía 49 años: Estrella de las telenovelas en EU muere víctima de cáncer; fans lloran su partida

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Mediante las redes sociales, se informó sobre la muerte de la actriz de 49 años de edad, Robyn Griggs quien fuera un ícono de las telenovelas en Estados Unidos y de la cual se reveló, la causa del deceso fue por cáncer uterino, enfermedad con la que había estado lidiando desde 2020 cuando le fue detectada y por lo cual se empeñó en hacer conciencia respecto a este diagnóstico, pues buscó que más mujeres atravesaran por lo mismo que ella afrontó una vez que comenzó con el tratamiento oncológico.

Fue mediante la plataforma Facebook que se publicó este deceso el pasado 13 de agosto, mismo que causó revuelo entre la comunicad que seguía su carrera, en especial luego de proyectos como Another World o One Life To Live para los cuales participó y con los que se ganó el cariño del publico; sin embargo, en dicha publicación también se hizo énfasis en que ella ya había dejado de sufrir pues el tratamiento le causaba importantes estragos a su organismo.

"Ya no sufre y quiere que recordemos eso y los buenos recuerdos. Nunca olvidaré lo abierta que estaba a contar su historia y aceptar que la ayudara a contarla. Ella quería ayudar a la gente y correr la voz de su historia para hacerlo. Tuve el honor de hacerlo", escribió su agente a través de un comunicado.

Robyn Griggs había incursionado en telenovelas y cine de EU. Foto: The New York Post

Fue en 2020 cuando los médicos le detectaron a la actriz cáncer en etapa 4, algo por lo cual inició con un fuerte tratamiento para atacar el tumor que le afectada la salud; no obstante el pasado mes de julio la actriz informó que había desarrollado metástasis, por lo que insistió en que no perdería el ánimo y daría batalla a la enfermedad, algo que ya no pudo hacer y con esto, su luz terminaba por apagarse.

"Tengo 4 tumores nuevos. 2 nuevos tumores en mi hígado, uno en el músculo abdominal y uno grande en el ganglio linfático del lado derecho. Así que tengo dolor y fui a quimioterapia el lunes a la mañana. Les dije lo que sea necesario,. Estoy en la pelea", escribió en redes.

Pese a la fama que las telenovelas le dejaron, fuentes cercanas a la actriz informaron que apenas hace dos días ésta se había mudado a un hospicio, por lo que se desconoce si murió en compañía de un ser querido o si lo hizo en el abandono, pues en 2013 se había casado con el golfista Mark Wiley del que después se separaría, algo por lo que no se sabe si mantenían una buena relación que ahora lo lleve a determinar qué será de sus restos.

La actriz se había mudado a un hospicio donde murió. Foto: The New York Post

